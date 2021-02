Pandémia zastavila trend poklesu kradnutia áut

Bratislava 23. februára (TASR) - Pandémia nového typu koronavírusu krádeže automobilov na Slovensku nespomalila. Minulý rok boli v priemere odcudzené takmer tri autá denne, čo je približne na úrovni roka 2019. Počas vlaňajšieho roka sa tak zastavil dlhoročný trend, kedy počty ukradnutých vozidiel medziročne klesali o stovky prípadov. Ukazujú to údaje ministerstva vnútra.



"Za rok 2020 podľa údajov zverejnených ministerstvom vnútra bolo na Slovensku evidovaných 982 krádeží motorových vozidiel, čo je o 60 prípadov menej ako v roku 2019. V porovnaní s predchádzajúcimi medziročnými poklesmi to vyzerá, že sa dlhodobý klesajúci trend spomalil, ak nie priamo zastavil," podotýka vedúca oddelenia underwritingu a likvidácie neživotného poistenia poisťovne Wüstenrot Erika Fischerová.



V roku 2015 bolo ešte odcudzených približne päť aut denne. Odvtedy sa medziročne znižoval počet odcudzených áut o približne 200 až 300 prípadov. Do vývoja krádeží sa mohli počas minulého roka podľa poisťovne na mesačnej báze premietnuť protipandemické opatrenia. V marci napríklad počet krádeží vozidiel medziročne klesol takmer o polovicu. Naopak, počas uvoľnenia opatrení v letných mesiacoch rok 2019 predbehol.



Vývoj krádeží áut počas minulého roka korešponduje s číslami poistných udalosti, ktorými sa poisťovňa zaoberala. Na priebehu odcudzenia sa neraz podpisuje aj neopatrnosť vlastníka. "Základné pravidlo, ako predchádzať problémom je, v žiadnom prípade nenechávať v aute kľúče, cennosti a vôbec predmety, ktoré zbytočne zvyšujú riziko vlámania do auta či priamo krádeže vozidla," upozornila Fischerová. Podľa odborníkov z poisťovne sa ukazujú ako účinné aj dodatočne nainštalované zariadenia, napríklad kvalitné mechanické alebo kombinované mechanicko-elektronické ochranné systémy.