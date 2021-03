Pandémia neustupuje, maloobchodné tržby v Japonsku pokračujú v poklese

Tokio 30. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Japonsku klesli aj minulý mesiac. Bol to pokles už tretí mesiac po sebe, keďže spotrebitelia v nepriaznivej pandemickej situácii naďalej míňajú iba obmedzene. To zhoršuje vyhliadky na výraznejšie zotavenie ekonomiky. Na druhej strane, pokles bol miernejší, než sa čakalo.



Ako v utorok uviedlo japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, maloobchodné tržby klesli vo februári medziročne o 1,5 %. Tempo poklesu sa tak zmiernilo, keď v januári pokles dosiahol 2,4 %, navyše, analytici počítali so zrýchlením tempa poklesu na 2,8 %. Na porovnanie, v decembri klesli tržby v maloobchode o 0,2 %.



Analytici očakávajú, že japonská ekonomika zaznamená za 1. štvrťrok výrazný pokles, napriek rozsiahlym vládnym stimulom na podporu ekonomiky. Spotrebiteľské výdavky sú stále nízke a oslabovanie zaznamenáva aj export.



"Koronakríza neustupuje, a to je hlavný dôvod obáv, že zotavovanie ekonomiky sa bude posúvať," povedal Acuši Takeda, hlavný ekonóm z Itochu Economic Research Institute. Predaj klesá najmä pri nepotravinových produktoch. "Oblečenie sa príliš nepredáva, keďže ľudia sedia doma. Momentálnym trendom je nákup v supermarkete v najbližšom okolí," dodal Takeda.



Japonsko zároveň zverejnilo údaje o vývoji nezamestnanosti. Ako informovalo ministerstvo vnútorných záležitostí, nezamestnanosť sa vo februári udržala na úrovni 2,9 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s miernym rastom na 3 %.