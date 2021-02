Pandémia nezabrzdila dopyt po bývaní ani hypotékach

Bratislava 19. februára (TASR) - Aj dáta o zdražovaní bytov na Slovensku dokazujú, že záujem o kúpu bývania v minulom roku neutíchal. Podľa zverejnených štatistík NBS sa ceny na realitnom trhu zvýšili v štvrtom kvartáli vlaňajšieho roka medziročne o 16 %. Napriek koronakríze, ekonomickej recesii a rastúcej nezamestnanosti sa ceny bytov a domov stále zvyšujú. Zároveň rástol aj záujem o hypotéky.



V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali nárast v predaji hypoték aj vo VÚB banke. "Objem predaných úverov, ako aj počet poskytnutých úverov narástol približne o 20 %. Priemerná výška hypotéky stúpala. V minulom roku predstavovala 90.000 eur, nárast oproti roku 2019 predstavoval viac ako 6000 eur. Naopak, priemerná úroková sadzba klesala. Pandémia koronavírusu nemala zásadný vplyv na záujem klientov o financovanie bývania hypotékami," priblížil PR manažér banky Dominik Miša.



"Záujem o hypotéky sa prekvapivo počas pandémie takmer nezmenil. V minulom roku narástol objem hypoték o 10,1 %, v roku 2019 to bolo 10,7 %,“ vyčíslil ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz. Záujem o úvery na bývanie tak bol vysoký a zásadne ho neovplyvnili ani obmedzenia súvisiace s pandemickou situáciou.



Útlm naopak zaznamenali v UniCredit Bank. "Dynamika rastu retailových úverov sa v dôsledku pandémie spomaľovala. V oblasti nových hypoték bol pokles oproti predchádzajúcemu veľmi úspešnému roku 2019 takmer tretinový. Bolo to spôsobené aj dočasným opatrnejším prístupom banky najmä zo začiatku pandémie v zmysle zodpovedného úverovania," vysvetlila hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. Vyčkávanie a spomalenie dynamiky úverovej aktivity obyvateľstva súviselo podľa nej s pandémiou, ale aj vyhodnocovaním vývoja príjmov v budúcnosti.



Slováci si podľa údajov Poštovej banky v priemere nepožičali na kúpu vlastného bývania viac ako 67 % z celkovej ceny. "Môžu za to aj prísnejšie podmienky, ktoré nastavila centrálna banka, aby znížila rekordnú zadlženosť Slovákov,“ konštatovala hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.



Podľa bánk motivujú ľudí ku kúpe nového bytu okrem potreby bývania aj klesajúce ceny hypotekárnych úverov, ktoré môžu aj naďalej zvyšovať dopyt po pôžičkách na bývanie. Je predpoklad, že úrokové sadzby na úverovom trhu zostanú naďalej nízke, nakoľko na nulovej úrovni sa bude držať aj hlavná sadzba Európskej centrálnej banky. Okrem toho, aj program kvantitatívneho uvoľňovania bude pravdepodobne tlačiť sadzby nadol. Opačným smerom môže individuálne potlačiť sadzby riziková prirážka. Tá má v časoch krízy tendenciu rásť.