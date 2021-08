Pandémia neznížila dopyt po online fakturačných službách

Bratislava 18. augusta (TASR) – Pandémia nezabrzdila rast online fakturačných služieb. Dopyt po týchto službách stúpa, účtovné a fakturačné aplikácie využívajú malé firmy a živnostníci z roka na rok viac. Rastú aj počty vystavených faktúr. Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Solitea.



V medziročnom porovnaní minulého roka a roka 2021 január až júl je rastúce tempo užívateľov digitálnych fakturácií o 17 %. Ide pritom o takmer dvojnásobný nárast s porovnaním rovnakého obdobia v roku 2019. Vtedy medziročne počet užívateľov online fakturačnej služby rástol o 9 %. Porovnaním januára a júla tohto roka digitalizovalo svoje podnikanie v oblasti fakturácie živnostníkov a malých firiem o 15 % viac.



Z dát tiež vyplýva, že slovenskí podnikatelia sú technologicky zdatnejší a postupne nabiehajú na trend digitalizácie svojho podnikania. Podľa produktového manažéra fakturačnej služby iDoklad spoločnosti Jána Kriváňa si vedia podnikatelia zvážiť efektivitu takýchto riešení v zmysle poriadku a prehľadu v dokladoch v reálnom čase. "Okrem toho preferujú väčšiu flexibilitu aj mobilitu, pretože online fakturácia sa dá riešiť kdekoľvek, kde je internetové pripojenie a najmä kedykoľvek. A v neposlednom rade je pre nich atraktívna aj znížená chybovosť pri fakturácii a úspora času, ktorý môžu venovať iným aktivitám v podnikaní," povedal Kriváň.



Dáta spoločnosti ukazujú, že inovovanie podnikania v tomto smere pandémia negatívne neovplyvnila. "Teda až na prvé mesiace prvej vlny pandémie, kedy nikto nevedel, čo nás čaká a ako v takejto nečakanej situácii reagovať. No aj napriek rôznym obmedzeniam živnostníci a malé firmy boli motivovaní hľadať funkčné riešenia na správu svojich financií či bezpečnú vzdialenú komunikáciu so svojimi účtovníkmi," pokračoval Kriváň.



Počas minulého a tohto roka podnikatelia vystavovali viac faktúr ako v roku 2019. Vlani mal objem vyfakturovaných súm stále stúpajúcu tendenciu, rozdiel nastal tento rok. Najvyšší objem prefakturovali podnikatelia počas minulého roka v mesiaci november, naopak, najnižší v apríli.



"Napriek tomu, že bol minulý rok pre podnikateľov kritický z dôvodu viacerých obmedzení a lockdownov, priemerný užívateľ našej služby vyfakturoval o 16 % viac faktúr, ako tomu bolo v roku 2019. Čo sa týka objemu vyfakturovaných súm, vlani bol trend vyfakturovanej čiastky stále rastúci, zlom nastal až v roku 2021, kedy ľudia začali byť v porovnaní s minulými rokmi zdržanlivejší, a teda míňali nižšie sumy," dodal Kriváň.