Pandémia koronavírusu by Deutsche Bahn mala stáť minimálne 13 mld. eur

Berlín 19. decembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu by nemeckú železničnú spoločnosť Deutsche Bahn mala stáť minimálne 13 miliárd eur. Predpokladá to Enak Ferlemann z nemeckého ministerstva dopravy.



Ako uviedol pre sobotňajšie vydanie nemeckého denníka Die Welt, na ktoré sa odvolala agentúra DPA, na začiatku pandémie sa ako najhorší možný scenár odhadovali škody vo výške 13 až 14 miliárd eur. "Postupne sa ukázalo, že situácia sa nebude vyvíjať smerom k najlepšiemu možnému scenáru, ako sa pôvodne zdalo, ale naopak, k tomu najhoršiemu," povedal Ferlemann.



Navyše, ak obmedzenia zavedené s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu budú pretrvávať dlhší čas, finančné dôsledky budú omnoho horšie. S tým bude potrebné počítať napríklad vtedy, ak by rozsiahle obmedzenia pokračovali aj v januári, vo februári a v marci, prípadne, ak sa karanténne opatrenia budú musieť uplatniť aj na jeseň budúceho roka.



Nemecký parlament tento týždeň zvýšil dlhový limit pre Deutsche Bahn do konca budúceho roka o 5 miliárd na 35 miliárd eur. Ako už skôr uviedli zdroje zo železničnej spoločnosti, firma tento rok očakáva prepad tržieb a stratu 5,6 miliardy eur. Najväčšie problémy spôsobuje Deutsche Bahn prepad v počte cestujúcich, ťažkosti má však aj nákladná divízia.