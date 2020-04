Pandémia by mohla stáť globálnu ekonomiku 4,1 bilióna dolárov

Manila 4. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu by mohla stáť globálnu ekonomiku 4,1 bilióna dolárov, pretože pustoší USA, Európu a ďalšie významné ekonomiky. Uviedla to v Ázijská rozvojová banka (ADB).



Odhadovaný vplyv pandémie sa rovná takmer 5 % globálneho hrubého domáceho produktu na základe rôznych scenárov. Banka pritom varuje, že straty z „najhoršej pandémie za celé storočie“ by mohli byť ešte vyššie, pretože jej analýza nezahŕňa ďalšie faktory, ako sú napríklad možná sociálna a finančná kríza a dlhodobý negatívny vplyv na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.



Banka so sídlom v Manile ďalej uviedla, že kratšie obdobie blokád by mohlo straty znížiť na 2 bilióny dolárov.



Takzvaná koronakríza spôsobila otrasy na akciových trhoch. Obchodníci majú totiž obavy z jej dlhodobého negatívneho vplyvu na svetové hospodárstvo, hoci sa to vlády a centrálne banky snažia zmierniť a prisľúbili masívne stimuly a uvoľnenie menovej politiky v hodnote vyše 5 biliónov dolárov.



Oficiálny počet hlásených prípadov ochorenia COVID-19 vo svete už prekročil jeden milión, pričom počet mŕtvych je už vyšší ako 50 000 a tieto čísla sa budú naďalej zvyšovať, keďže choroba sa rýchlo šíri.



Vzhľadom na to, že miliardy ľudí sú zatvorené doma a ekonomiky sa zastavili, ADB očakáva v Ázii tento rok rast len o 2,2 %. To bude jej najpomalšie tempo od ázijskej finančnej krízy v roku 1998, keď sa výkon ekonomiky regiónu zvýšil o 1,7 %.



Banka pripomenula, že nikto nevie predpovedať, aká veľká a dlhá bude pandémia. Blokády tak môžu trvať dlhšie, ako sa v súčasnosti predpokladá, preto nie je možné vylúčiť závažné finančné otrasy a krízy.



Prognózy zatiaľ počítajú s tým, že pandémiu sa podarí zvládnuť v tomto roku a návrat k normálu sa očakáva v roku 2021. Stále však existuje potenciál pre ďalšie ohniská. Konečné výsledky tak môžu byť horšie.



Hospodársky rast Číny, najväčšej ekonomiky regiónu, by sa v tomto roku mohol spomaliť na 2,3 % zo 6,1 % v roku 2019, odhaduje ADB.