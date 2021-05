Pandémia nového koronavírusu môže stáť Rakúsko až 140 miliárd eur

Viedeň 24. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiaci prepad rakúskej ekonomiky môže v nadchádzajúcich rokoch vyjsť krajinu veľmi draho. Nezávislá analytická organizácia Agenda Austria vyčíslila náklady do roka 2024 zhruba na 140 miliárd eur. Pokiaľ sa do výpočtov zahrnú náklady štátu na rôzne druhy podpory, zvýšia sa škody na vyše 175 miliárd eur.



Agenda Austria pre svoju štúdiu porovnala prognózy hospodárskeho rastu pred pandémiou s prognózami po jej vypuknutí. "I keď koniec lockdownu snáď znamená štartovací výstrel pre proces zotavovania, kríza nás aj v nadchádzajúcich rokoch pripraví o hrubý domáci produkt a príjmy," cituje agentúra APA ekonóma organizácie Hanna Lorenza. Dokonca aj v roku 2024 bude hrubý domáci produkt Rakúska o 20 miliárd eur nižší, než by bol v scenári bez pandémie.