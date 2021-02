Pandémia prehĺbila stratu kozmetickej spoločnosti Coty

New York 9. februára (TASR) - Kozmetická spoločnosť Coty oznámila za 2. kvartál obchodného roka 2020/2021 výrazný pokles tržieb a prehĺbenie straty. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá prudko znížila predaj kozmetických výrobkov.



Najmä v Európe a Severnej Amerike výrobcov kozmetiky ovplyvnilo opätovné zatváranie obchodov po tom, ako sa počet infikovaných začal znovu zvyšovať. Navyše, aj bez opätovného lockdownu dopyt po kozmetike klesol, a to v súvislosti so stále rozšírenejšou prácou z domu.



Spoločnosť Coty v utorok informovala, že jej tržby z pokračujúcich operácií dosiahli v 2. kvartáli 2020/2021, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, 1,42 miliardy USD (1,18 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16 %.



Firma zároveň prehĺbila stratu z minulého roka. Zatiaľ čo v 2. kvartáli 2019/2020 evidovala stratu 21,1 milióna USD, za 2. štvrťrok 2020/2021 dosiahla strata hodnotu 275,4 milióna USD.



V prípade úpravy o mimoriadne položky však Coty zaznamenala zisk a zároveň výrazne prekonala odhady analytikov. Upravený zisk dosiahol 133,8 milióna USD, čo na akciu predstavuje 17 centov. Analytici počítali so ziskom na akciu iba na úrovni 7 centov.