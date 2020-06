Pandémia ovplyvnila dopyt po elektrine, tvrdia hornonitrianski baníci

Prievidza 3. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa prejavila i v nižšom dopyte po elektrine vyrábanej z hnedého uhlia. V uplynulých mesiacoch zaznamenali hornonitrianski baníci o viac ako 15 percent nižšie požiadavky na dodávky od Elektrárne Nováky (ENO). Informovala o tom tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.



"V poklese dopytu po elektrine sa prejavili krízové opatrenia, ktoré mali za následok obmedzovanie výroby priemyselných prevádzok, služieb a spoločenského života. To negatívne poznačilo objem jej výroby s priamym dosahom na nižšiu spotrebu nášho uhlia," uviedla Siváková. V období od februára do apríla požiadavky elektrárne na dodávky uhlia oproti pôvodným zámerom podľa nej poklesli o viac ako 15 percent. "Toto uhlie zostalo uložené na našich skládkach," doplnila.



"Straty postihli aj povrchové prevádzky spoločnosti. Išlo najmä o hotelové a rekreačné zariadenia aj napriek tomu, že sme operatívne reagovali rozvozom balenej stravy," ozrejmila tlačová hovorkyňa.



Firma na rozdiel od baníkov v Českej republike či Poľsku v uplynulom období nezaznamenala medzi svojimi zamestnancami v podzemí ochorenie COVID-19, v prevádzkach totiž podľa nej prijala včas viacero opatrení. "Zaviedli sme kamerový systém na meranie telesnej teploty zamestnancov pri vstupe do areálu ťažobnej organizácie. Uplatňujeme zvýšené hygienické opatrenia, samozrejmosťou je povinné nosenie ochranných rúšok," priblížila.



Po každom fáraní do bane tiež firma zabezpečuje dezinfekciu dopravných nádob ťažného stroja a osobných vozov na dopravu baníkov do podzemia. Opakovane strieka dezinfekciou aj spoločné priestory vrátane lampárne, sociálnych zariadení, kúpeľní a ostatných rizikových priestorov, kam rozmiestnila i dávkovače dezinfekčných prostriedkov. "Niektorým technicko-hospodárskym zamestnancom z povrchu, kde to umožňuje charakter ich práce, sme pred časom vytvorili podmienky na prácu z domu. Túto možnosť využívajú zamestnanci aj naďalej," dodala Siváková.