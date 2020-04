Pandémia koronavírusu spôsobí najhoršiu globálnu recesiu od 30. rokov

Washington 9. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobí najhoršiu globálnu recesiu od hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. To si bude vyžadovať masívnu reakciu na zabezpečenie zotavenia. Uviedla to vo štvrtok generálna tajomníčka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.



Varovala, že "globálny rast bude v roku 2020 výrazne negatívny", keďže 170 zo 189 členov MMF už registruje pokles príjmu na obyvateľa.



"V skutočnosti očakávame najhorší pokles od tzv. Veľkej hospodárskej krízy," uviedla Georgievová v prejave pred spoločným jarným zasadaním MMF a Svetovej banky, ktoré sa bude konať budúci týždeň a bude pre obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 virtuálne.



Georgievová ďalej uviedla, že dokonca aj pri najlepšom možnom scenári, ktorý počíta so zmiernením pandémie v druhej polovici roka, čo umožní obnovenie podnikania, očakáva fond na budúci rok iba "čiastočné zotavenie" globálneho hospodárstva.



Upozornila pritom, že situácia sa "môže zhoršiť" a je nesmierne ťažké čokoľvek predpovedať, pretože panuje veľká neistota v súvislosti s vývojom a trvaním pandémie.



Krajiny na celom svete už prijali opatrenia v hodnote 8 biliónov USD (7,36 bilióna eur). Georgievová však naliehala na vlády, aby urobili ešte viac pre zabezpečenie "záchranných liniek" pre firmy a domácnosti a "zabránili zjazveniu ekonomiky, ktoré by oživenie ešte sťažilo".



Medzinárodný menový fond po veľkonočných sviatkoch zverejní "pochmúrnu" prognózu pre svetovú ekonomiku a pre svojich členov. V januári MMF predpovedal tento rok rast globálneho hospodárstva o 3,3 % a v roku 2021 o 3,4 %. Ale situácia sa dramaticky zmenila.



"Chabý výhľad sa týka tak vyspelých, ako aj rozvíjajúcich sa ekonomík. Táto kríza nepozná hranice. Zraní každého," skonštatovala Georgievová.



Poznamenala, že z rozvíjajúcich sa trhov už odtiekli investície za približne 100 miliárd USD, čo je viac ako trojnásobok exodu kapitálu počas globálnej finančnej krízy v roku 2008.



(1 EUR = 1,0871 USD)