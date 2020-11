Pandémia koronavírusu zvýši tohtoročný dlh Holandska nad 57 % HDP

Amsterdam 30. novembra (TASR) - Holandská vláda očakáva, že dlh krajiny vzrastie do konca roka v dôsledku pandémie nového koronavírusu nad 57 % hrubého domáceho produktu (HDP). Priblíži sa tak k hranici, ktorá je podľa maastrichtských kritérií považovaná za maximum pre štátny dlh. Tou je 60 % HDP.



Holandská vláda v pondelok informovala, že ku koncu tohto roka počíta s verejným dlhom na úrovni 57,4 % HDP. Na porovnanie, za minulý rok dosiahol 48,7 % HDP. Dlh zvyšujú vysoké výdavky štátu s cieľom pomôcť ekonomike, ktorú poškodili rozsiahle karanténne opatrenia zavedené na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Rozpočtový deficit by mal tento rok dosiahnuť približne 6,2 % HDP, uviedlo ministerstvo financií. Napriek vysokému schodku je to menej, než minister Wopke Hoekstra odhadoval v septembri. Vtedy počítal s deficitom na úrovni 7,2 % HDP. Na porovnanie, v roku 2019 zaznamenalo Holandsko rozpočtový prebytok na úrovni 1,7 % HDP.



"Vláda uvoľnila miliardy eur na podporu ekonomiky s cieľom zabrániť veľkému počtu bankrotov a prudkému rastu nezamestnanosti," uviedlo ministerstvo pri zverejnení odhadov dlhu a rozpočtového schodku na tento rok.



Holandská ekonomika by mala v roku 2020 zaznamenať pokles o 4,2 %. Na budúci rok sa očakáva rast o 2,8 %.