M. Centeno: Pandémia ohrozuje spoločný trh aj eurozónu

Brusel 21. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu ohrozuje eurozónu aj spoločný európsky trh, varoval v utorok šéf Euroskupiny Mario Centeno.



Bez primeranej reakcie môže pandémia spôsobiť fragmentáciu ekonomiky Európskej únie (EÚ), narušiť spoločný trh aj euro, povedal šéf neformálneho zoskupenia ministrov financií eurozóny ekonomickému výboru Európskeho parlamentu (EP).



Ak EÚ neprijme dostatočné opatrenia, pandémia môže podľa neho spôsobiť hlbokú fragmentáciu socio-ekonomického aj finančného priestoru. To "by podkopalo spoločný trh a menovú úniu", povedal Centeno.



Krajiny eurozóny sa zhodli, že je potrebný fond na obnovu, ktorý by Európe pomohol zotaviť sa hlbokej recesie, ktorá sa očakáva v tomto roku, aj keď majú odlišné názory na jeho financovanie, uviedol Centeno. Jednou z možností je podľa neho emisia spoločných dlhopisov, ktorú však niektoré krajiny eurozóny odmietajú.



"Zdieľanie zdrojov takýmto spôsobom by nám umožnilo dať zotaveniu silný stimul a vyhnúť sa ďalšiemu napínaniu verejných financií najviac zasiahnutých členských krajín." Centeno dodal, že aj keď sa niektoré štáty obávajú akejkoľvek formy zdieľania dlhov, "to neznamená, že spochybňujú potrebu mimoriadnych opatrení na podporu zotavenia."