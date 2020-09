Pandémia otvorila v prípade prenájmov aj ďalšie príležitosti

Bratislava 26. septembra (TASR) - Tam, kde dochádza k negatívnym vplyvom a rizikám, zároveň môžu vznikať aj príležitosti. Myslí si to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Príkladom toho sú nové príležitosti, ktoré pandémia nového koronavírusu otvorila na realitnom trhu s prenájmami. "Ak niekto prichádza zo zahraničia a musí byť v karanténe, teoreticky môže využiť na prechodné obdobie takéto bývanie mimo domova," uviedol Palenčár pre TASR.



Takto sa podľa jeho slov zníži zdravotné riziko pre komunitu, do ktorej človek vracajúci sa zo zahraničia prichádza, v porovnaní s pobytom po návrate zo zahraničia vo viacčlennej domácnosti. "V prípade takej domácnosti by mohlo dôjsť k prenosu a následne k ďalšiemu šíreniu. Takto sa vie efektívne izolovať na potrebné obdobie," myslí si Palenčár.



Poukázal tak na využitie krátkodobých prenájmov, ktoré počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu utrpeli pre zatvorenie hraníc. "Zatvorenie hraníc má vplyv najmä na prenájmy fungujúce na Airbnb platforme, teda využívajú ich vo väčšej miere zahraniční klienti na krátkodobé bývanie," definoval Palenčár. Práve tieto byty určené na krátkodobý prenájom sa v čase prvej vlny pandémie nového koronavírusu presunuli do dlhodobého nájomného segmentu, keďže majitelia ich nechceli nechať neobývané.



Na trh s dlhodobými prenájmami by však viac ako zatvorenie hraníc mali vplyv iné faktory. "Na klasickú formu nájomného bývania má väčší vplyv stav zamestnanosti na Slovensku, než zatvorenie hraníc," dodal Palenčár s tým, že pre stabilitu trhu s nájmami je podstatné, či sú nájomníci schopní splácať nájomné a či nemajú problémy v zamestnaní. Dôležité je tiež, koľko bytov na prenájom je na trhu.