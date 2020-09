Pandémia ovplyvnila aj návrh opatrení potrebných na boj s chudobou

Bratislava 28. septembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila priority štátu aj v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu na Slovensku. Ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania aktualizovanú národnú rámcovú stratégiu v tejto oblasti. Pripomienkovanie je možné do 15. októbra tohto roka.



V návrhu je ako jedno z kľúčových opatrení zameraných na podporu sociálneho začlenenia a boja proti chudobe doplnená aj oblasť podpory riešenia potravinovej a materiálnej deprivácie. Pomoc by mala smerovať najodkázanejším občanom, ktorí sú vo veľkom riziku absolútneho sociálneho vylúčenia a chudoby.



Prioritou zostáva aj boj s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti. "Skorá intervencia voči najmladším generáciám, vzdelávanie a formálna starostlivosť o deti v predškolskom veku prinášajú silné pozitívne efekty na ďalšie vzdelávanie a budovanie ľudského kapitálu s pozitívnym presahom smerom k dospelosti. To predstavuje cestu, ako sa vyhnúť medzigeneračnej reprodukcii znevýhodnení," konštatuje ministerstvo práce.



Vláda chce podporovať najmä zamestnanosť ohrozených skupín, rozvoj sociálnej ekonomiky a tvorbu sociálnych podnikov, zamestnania dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom odmeňovania agentúr podporovaného zamestnávania. Okrem toho chce zvážiť vytvorenie systému medzitrhu práce, rôznorodosť pracovných miest v aktivačných prácach, motiváciu v pomoci v hmotnej núdzi, ale aj zlepšenie možností zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.



Štát sa chce zamerať aj na zmierňovanie regionálnych rozdielov. Zlepšiť by sa mala i efektívnosť aktívnych opatrení na trhu práce. "Dôležitými nástrojmi na podporu rastu zamestnanosti sú naďalej už spomínané nástroje sociálnej ekonomiky, ako aj motivačné opatrenia na prijatie a udržanie nízko plateného zamestnania v rámci poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi. Dôležité je pravidelne posudzovať nastavenie tejto pomoci tak, aby jej jednotlivé nástroje boli nastavené dostatočne diferencovane a motivačne, garantujúc pritom primeraný ochranný princíp tejto pomoci," uvádza sa v návrhu.



Prioritou sú aj marginalizované rómske komunity, materiál hovorí aj o matkách-samoživiteľkách a starších ženách či o pomoci ľuďom bez domova.



Na Slovensku má byť tiež zrealizovaná zásadná zmena v oblasti financovania služieb podmienených odkázanosťou. Zaviesť sa má tzv. dávka v odkázanosti. Tá bude patriť osobe, ktorá je odkázaná na pomoc iného človeka.



Na zvyšovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia má vplyv aj nízka miera finančnej gramotnosti a zadlženosť domácností. V tejto oblasti je podľa materiálu veľmi dôležité využívanie súčasných nástrojov a opatrení ako aj vytvorenie nových nástrojov a možnosť poskytovania bezplatného poradenstva, ktoré by ľuďom garantovalo profesionálny, odborný a nezávislý prístup k riešeniu zadlženosti a k možnostiam oddlžovania.