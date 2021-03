Pandémia pomohla vrátiť niektoré mestá domácim obyvateľom

Na archívnej snímke z 26. septembra 2014 most Ponte di Rialto v Benátkach. Foto: TASR/AP

Lisabon 13. marca (TASR) - O negatívnom vplyve pandémie ochorenia COVID-19 sa napísalo už veľa. Ale má aj jeden pozitívny efekt. Podarilo sa jej totiž dosiahnuť niečo, o čo sa donedávna bez úspechu pokúšali mnohí starostovia miest v celej Európe - výrazne znížiť v centrách počet bytov určených na krátkodobý prenájom cez platformu Airbnb a ďalšie. To pomohlo zredukovať ceny dlhodobých prenájmov miestami až o 15 %.Európske mestá vítajú turistov, ale zároveň popularita ubytovania v súkromných bytoch namiesto v hoteloch viedla k prudkému nárastu cien nehnuteľností aj dlhodobých prenájmov. Výsledkom bolo, že turisti vytlačili z historických štvrtí domácich obyvateľov a premenili ich na "".Údaje firiem, ktoré spravujú nehnuteľnosti, ukázali, že v mestách, ako sú Lisabon, Barcelona, Praha či Benátky, niektorí hostitelia po kolapse cestovného ruchu v dôsledku pandémie nahradili dovolenkárov strednodobými až dlhodobými nájomníkmi. Prípadne sa do bytov sami nasťahovali alebo ich predali.A zároveň údaje analytickej spoločnosti AirDNA odhalili, že počet rezervácií cez Airbnb na minimálne jednu noc v 50 najväčších európskych mestách sa v roku 2020 medziročne znížil o 21,9 %.Kým niektorí hostitelia v európskych destináciách plánujú návrat k prenájmom cez Airbnb po tom, ako sa turisti vrátia, iní nadobro odišli z tohto trhu.Vanessa Rola z Lisabonu tiež končí. Prenájom ubytovania turistom jej pomáhal platiť účty za byt vo štvrti Graca. Ďalší rok bez jasnej vidiny konca pandémie už byt bez turistov neutiahne a momentálne je v procese ukončovania nájomnej zmluvy.V Benátkach, kde údaje AirDNA ukázali medziročný pokles rezervácií cez Airbnb a konkurenčnú spoločnosť Vrbo v januári dohromady o 67 %, aktivisti naliehajú na vládu, aby využila príležitosť a pomohla miestnym obyvateľom získať bývanie za dostupné ceny. Napríklad obmedzením počtu dní na prenájom alebo konverziou prázdnych priestorov na nízkonákladové bývanie.“ uviedol Marco Gasparinetti zo skupiny Gruppo 25 Aprile. Mesto s počtom iba 60.000 obyvateľov za normálnych okolností navštívi ročne 20 miliónov turistov.Európski starostovia sa roky bránia zvyšovaniu počtu bytov na prenájom turistom v centrách miest. Chýbajú im štatistiky aj nástroje na presadzovanie obmedzení.Spoločnosti Airbnb, Expedia, Tripadvisor a Booking.com sa minulý rok v marci dohodli na deľbe údajov so štatistickým úradom Európskej únie o počte rezervovaných nocí a hostí. Údaje za rok 2020 očakáva Eurostat v druhej polovici roka.Vlani v septembri 22 starostov napísalo eurokomisárke Margrethe Vestagerovej list so žiadosťou o rozšírenie deľby údajov aj na miestne samosprávy, aby mohli „“.“ vyhlásil Ricardo Valente, člen radnice v portugalskom Porte, ktorý je jedným zo signatárov listu.