Pandémia poškodí otvorené ekonomiky ako Nemecko a Kanada

Amsterdam 1. apríla (TASR) - K najväčším svetovým ekonomikám, ktorým hrozí výrazný šok súvisiaci so šírením nového koronavírusu, patria Nemecko a Kanada. Poukázala na to najnovšia správa analytikov ING Group, podľa ktorej obe krajiny patria k ohrozeným pre ich vysokú závislosť od medzinárodného obchodu. Celkovo sú podľa analytikov novým koronavírusom omnoho viac ohrozené otvorené ekonomiky.



Ako uviedla agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na správu analytikov ING Group, rýchle šírenie choroby COVID-19 v USA môže znamenať "obrovské problémy" pre Kanadu. Podľa Medzinárodného obchodného centra (ITC) so sídlom v Ženeve doviezla Kanada v roku 2019 z USA tovar za 453 miliárd USD (414,23 miliardy eur).



Do veľkej miery je ohrozené aj Nemecko, ktoré patrí k najväčším vývozným ekonomikám sveta. Jeho výrobcovia áut, strojov a farmaceutických produktov sú silne závislí od dopytu z iných krajín. Vlani vyviezlo Nemecko podľa ITC tovar do celého sveta v hodnote 1,49 bilióna USD.



"Otvorené ekonomiky budú trpieť dlhší čas v dôsledku negatívneho vplyvu nového koronavírusu na dopyt a ponuku," uvádza sa v správe. "Dokonca aj po tom, čo sa vírus podarí v krajine dostať pod kontrolu, otvorená ekonomika bude trpieť ďalej, a to v dôsledku poklesu dopytu v krajinách, ktoré s pandémiou budú ešte stále zápasiť," dodáva ING Group.



Ekonomiky ako americká, ktoré sú viac uzatvorené, budú na tom lepšie. Podľa analytikov ING Group krajiny vyvážajúce relatívne nízke percento z celkovej produkcie, čo je prípad USA, Brazílie či Indie, budú mať menšie problémy než štáty výrazne závislé od zahraničného dopytu. K tým patrí napríklad Írsko, Maďarsko, Vietnam či Singapur.



(1 EUR = 1,0936 USD)