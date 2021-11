Trh so superjachtami sa začal veľmi rýchlo zotavovať

Madrid 13. novembra (TASR) - Zatiaľ čo mnohé odvetvia ekonomiky pandémia nového koronavírusu ťažko zasiahla, výrobcovia superjácht sa na chorobu COVID-19 sťažovať nemôžu. Trh s luxusnými loďami sa po otrase na začiatku pandémie začal veľmi rýchlo zotavovať a ako sa ukazuje, tento rok by mal byť najlepší za viac než desaťročie.



Podľa spoločnosti Superyacht Group, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, sa predaj luxusných plavidiel s dĺžkou minimálne 30 metrov zvýšil za deväť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roka 2019 o vyše 8 %. Hodnota superjácht sa pritom pohybuje od 10 miliónov USD v prípade jachty z druhej ruky až po 600 miliónov USD v prípade nového plavidla (od 8,74 milióna po 524 miliónov eur).



Od januára do konca septembra tohto roka vyplávalo prvýkrát na more vyše 200 superjácht. Na porovnanie, za rovnaké obdobie roka 2019 to bolo 165 luxusných jácht, dodala Superyacht Group. Aj spoločnosť Fraser Yachts poukazuje na rýchle zotavovanie biznisu. "Rok 2021 je jednoznačne najlepší za posledných 12 rokov," uviedla.



Situácia by sa nemala meniť ani v najbližšom období. Podľa Superyacht Group bolo objednaných zhruba 330 jácht, ktoré by mali byť pripravené do roku 2023. "Mnohí počas pandémie sledovali, ako si ich ultrabohatí priatelia užívajú na jachtách, zatiaľ čo oni museli v dôsledku lockdownu sedieť doma," povedal Pepe Garcia, šéf španielskych lodeníc MB92, najväčších lodeníc na svete na opravy a údržbu superjácht. "Myslím si, že tento fenomén bude pretrvávať ešte niekoľko rokov," dodal.



To naznačujú aj ostatné údaje Forbes o počte miliardárov. Podľa Forbes v roku 2021 sa ich počet zvýšil o 660 na 2755. To znamená, že dopyt po luxusných plavidlách bude rásť napriek tomu, že environmentálne organizácie poukazujú na škody, ktoré jachty, súkromné lietadlá či vesmírny biznis spôsobujú životnému prostrediu.



Rast dopytu po superjachtách potvrdzujú aj ďalšie firmy. Talianska firma Ferretti uviedla, že jej objednávky za deväť mesiacov tohto roka presiahli 900 miliónov eur. Za celý rok 2019 pritom dosiahli 691 miliónov eur.



Ďalšia talianska firma Azimut Benetti informovala, že jej objednávky dosiahli od začiatku tohto roka do konca augusta hodnotu 1,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená trojnásobok. Objednávky ťahajú najmä záujemcovia z USA a ako povedal šéf spoločnosti Marco Valle, zákazníci požadujú najmä väčšie lode.



Biznis s jachtami je tak jedným z mála víťazov obdobia po lockdowne. Napríklad, čo sa týka obrích výletných lodí, podľa údajov združenia prevádzkovateľov výletných plavidiel Cruise Lines International Association iba polovica sa ich do konca septembra vrátila po opätovnom otvorení tohto odvetvia na more. Dôvodom sú stále prísne protipandemické opatrenia.



(1 EUR = 1,1448 USD)