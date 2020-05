Pandémia prehĺbila stratu aerolínií SAS na viac než trojnásobok

Štokholm 28. mája (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť SAS oznámila za 2. kvartál prudké zvýšenie straty, keď dopyt po leteckej doprave výrazne zredukovali opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. V rámci zverejnenia výsledkov aerolínie zároveň oznámili, že začali s procesom znižovania počtu pracovných miest. Za 2. štvrťrok obchodného roka 2019/2020, teda za obdobie od februára do konca apríla, dosiahla strata SAS 3,47 miliardy švédskych korún (328,57 milióna eur). V rovnakom období minulého obchodného roka vykázala firma stratu 933 miliónov SEK.



Tržby dosiahli 5,26 miliardy SEK. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 47 %.



Spoločnosť musela pre pandémiu nového koronavírusu, v dôsledku ktorej vlády po celom svete zaviedli karanténne opatrenia, zastaviť väčšinu letov a približne 90 % zamestnancov SAS je momentálne doma. Už minulý mesiac spoločnosť informovala, že zruší približne 5000 pracovných miest, čo predstavuje zhruba 40 % jej pracovnej sily. Vo štvrtok informovala, že proces prepúšťania už začala.



Začiatkom mája sa aerolíniám podarilo zabezpečiť štátom garantovanú úverovú linku vo výške 3,3 miliardy SEK na preklenutie najhoršieho obdobia. Podľa SAS to však stačiť nebude a na udržanie sa nad vodou bude potrebovať ďalšiu podporu.



(1 EUR = 10,5608 SEK)