Pandémia pribrzdila rast nových obnoviteľných zdrojov energie

Bratislava 21. novembra (TASR) - Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 globálne ovplyvnila využívanie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Kým za ostatných 20 rokov jej podiel rástol z 21,8 % celosvetovej inštalovanej kapacity elektrickej energie v roku 2000 na 34,7 % v roku 2019, pandémia rast pribrzdila. Tempo rastu kapacity OZE sa v tomto roku zníži o 13 %. Dôvodom je narušenie dodávateľských reťazcov aj dostupnosť pracovnej sily. Zasiahnutý je tiež prístup k financovaniu, čo ovplyvnilo mnohé schválené aj pripravované projekty. Vyplýva to z aktuálnej analýzy nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface.



"Nízky dopyt počas lockdownov vo svete a nadmerná ponuka pritom tlačili ceny elektriny nadol, takže spoločnosti, ktoré využívajú hlavne tradičné zdroje energie, začali čeliť novej realite," konštatoval generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.



Pokles prírastku kapacity nových OZE bude podľa analýzy v roku 2020 najväčší v Európe. Dôvodom je najmä lockdown v mnohých krajinách a tiež menší apetít investorov. Podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) z júla tohto roku pritom počas prvého semestra tohto roku vzrástli medziročne rozhodnutia o investíciách do veternej energie na mori o 319 %, čo viedlo k nárastu globálnych investícií do obnoviteľných zdrojov energie o päť percent. Tieto rozhodnutia sa v reálnom zvýšení kapacity zdrojov OZE prejavia v nasledujúcich rokoch. "Avšak slnečná a pobrežná veterná energia, ktorá predstavuje väčšinu obnoviteľnej kapacity v Európe, sa naopak znížila o 12, respektíve 21 %," spresnil Čarný.



Projekty veternej energie na mori boli väčšie, pretože ich náklady sa od roku 2012 neustále znižovali a vývojári sa ponáhľali využívať čínske dotácie, ktoré sa skončia v roku 2021. "Lockdown po celom svete navyše takmer úplne zastavil dodávateľské reťazce, pretože dočasnému uzavretiu čelili mnohé závody najmä v Číne, ktorá je dôležitým globálnym aktérom pri výrobe obnoviteľnej energie," priblížil Čarný. Obdobne bolo cítiť nedostatok pracovných síl vzhľadom na rozhodnutie mnohých krajín uzavrieť hranice.



Práve Čína je podľa analýzy Coface jednou z krajín, ktorá by chcela byť v energetickej transformácii na popredných miestach. "Plán Made in China 2025, ktorý bol zverejnený v máji 2015, sa usiluje posunúť Čínu z low-endového na high-endového výrobcu tovarov. To si vyžaduje zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a podporuje to prístup k veľkým obnoviteľným zdrojom v sieti," vysvetlil Čarný. Globálne investície do obnoviteľnej energie podľa neho dosiahli v roku 2017 hodnotu 279,8 miliardy USD (236,5 miliardy eur), pričom na Čínu pripadal podiel 45 % (126,6 miliardy USD).







(1 EUR = 1,1832 USD)