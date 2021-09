Pandémia priniesla rozmach donáškových kuchýň v Ázii

Na snímke pracovník donášky potravín prechádza cez opustenú kancelársku budovu počas obednajšej prestávky v Pekingu 17. februára 2020. Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 18. septembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla sektor služieb na celom svete. Obmedzenie pohybu spôsobilo zemetrasenie v pohostinstve. Ale ľudia nemali počas práce z domu čas si ešte aj variť. Mnohé podniky sa tak rýchlo prispôsobili novým pomerom a otvorili si kuchyne, ktoré sa špecializujú na donášku hotového jedla. V Ázii si vyslúžili prezývkuUž predtým, ako pandémia spôsobila zemetrasenie v pohostinstve, začali niektoré reštaurácie s online ponukou donáškovej služby na zvýšenie ziskov. Po vypuknutí pandémie podnietili blokády a obmedzenia, ako aj rozmach aplikácií priam výbušný rast dopytu po donáške jedla.Zákazníci si medzitým zvykli na rýchle dodanie kvalitných pokrmov až k prahu domu. Čoraz viac reštaurácií tak aj po uvoľnení obmedzení eviduje veľký dopyt po donáške. V snahe uspokojiť ho zriaďuje špeciálne, tzv. rozvozové alebo tieňové kuchyne.povedal pre agentúru AFP Jason Chen, generálny riaditeľ spoločnosti Just Kitchen. Tá začala prevádzkovať prvú tieňovú kuchyňu na Taiwane na začiatku pandémie. V súčasnosti ich má už 17 po celom ostrove a jednu v Hongkongu. Plánuje tiež expandovať na Filipíny a do Singapuru do konca tohto roka.Na tento trend "naskočili" aj regionálne giganty v oblasti donáškových služieb, ako Grab so sídlom v Singapure a indonézsky GoJek. Spoločnosť Grab minulý rok otvorila 20 tieňových kuchýň v juhovýchodnej Ázii, čo je nárast zo 42 pred pandémiou.Podľa štúdie spoločnosti Researchandmarkets.com sa očakáva, že globálny priemysel donášky jedla porastie každý rok o viac ako 12 % a do roku 2028 dosiahne hodnotu približne 139,37 miliardy USD (118,31 miliardy eur).Ázia a Tichomorie, kde žijú 4,3 miliardy ľudí, predstavujú približne 60 % tohto medzinárodného trhu. Pre mnohých ľudí v husto obývaných mestách regiónu, kde je väčší životný priestor nadštandard, je totiž každodenné stravovanie sa v lacných reštauráciách alebo stánkoch s občerstvením cenovo dostupnejší a lepší variant ako varenie doma.Výskumná skupina Euromonitor odhaduje, že v Číne v súčasnosti funguje približne 7500 donáškových kuchýň a v Indii 3500. Na porovnanie, v USA je ich zhruba 1500 a v Británii 750.A hoci sú tzv. tieňové kuchyne podľa ich majiteľov menej lukratívne ako klasické kamenné reštaurácie, pretože ľudia si neobjednajú toľko jedál a nápojov ako pri posedení mimo domu, ich prevádzkové náklady sú zase oveľa nižšie.Aj odborníci tvrdia, že je to stávka na istotu. Nailul Huda, analytik Inštitút pre rozvoj ekonomiky a financií v Jakarte, tvrdí, že nižšie prevádzkové náklady a nové zvyky technicky vyspelejších mladších generácií sú zárukou pokračujúceho rastu donášky jedál.povedal.Chen z Just Kitchen si tiež myslí, že pandémia zmenila spôsob, akým si ľudia objednávajú jedlo priamo k dverám.skonštatoval.Negatívnou stránkou tohto trendu je však hora plastového odpadu z donášky. Jedna nedávna štúdia v Bangkoku zistila, že plastový odpad sa počas pandémie takmer zdvojnásobil.(1 EUR = 1,1780 USD)