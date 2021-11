Pandémia pripravila Čechov o päť rokov ekonomického rozvoja

Praha 6. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu pripravila Čechov o päť rokov ekonomického rozvoja. Najviac pritom zasiahla ľudí v produktívnom veku s nižším vzdelaním. Informoval o tom portál idnes.cz s odvolaním sa na Index finančnej situácie domácností, ktorý dlhodobo sleduje stredisko empirických výskumov STEM v spolupráci s poradenskou spoločnosťou KPMG.



Index finančnej situácie sa opiera o subjektívne výpovede o stave domácností. Mapuje vývoj finančnej situácie za uplynulý rok, výhľad do budúceho roka a aktuálnu finančnú situáciu domácností. Tá je teraz na úrovni roku 2017.



"Pre krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pravdepodobne stratíme päť rokov ekonomického rozvoja, ak pripustíme, že nekonečný rast bol možný," poznamenal Martin Buchtík, sociológ a riaditeľ STEM.



Takzvaný pandemický pokles menej zasiahol dôchodcov a vysokoškolákov. Tí často pracujú z domu, na tzv. home office, či expertných pozíciách v oblastiach, ktoré obmedzenia spojené s pandémiou tak nezasiahli.



"Zásah znáša menej vzdelaná skupina ľudí, ktorá je ešte v produktívnom veku," dodal.



Približne štvrtina (25 %) obyvateľov Česka sa domnieva, že sa ich finančná situácia v budúcom roku zhorší. Naopak, zlepšenie očakáva iba 17 % respondentov.



V máji pritom Česi hodnotili svoju budúcnosť o niečo optimistickejšie. Navyše prieskum sa uskutočnil ešte pred tým, než sa ľudia dozvedeli o zdražovaní energií.



"Najmä domácnosti ľudí v dôchodkovom veku a vdovy a vdovci patria do skupiny, ktorá bude pravdepodobne tvrdo zasiahnutá," skonštatoval Buchtík.



Celkom si od začiatku pandémie polepšila len desatina opýtaných, 28 % ľudí naopak uviedlo, že si finančne pohoršili. Najviac utrpeli ľudia s najnižšími príjmami. V tejto skupine stratilo časť príjmov 38 % respondentov. Desatina najchudobnejších sa pre túto stratu priblížila k vážnym finančným problémom.



Zaujímavé je, že v hodnotení budúcnosti prevláda celkovo mierny optimizmus.



"Domácnosti sa cítia relatívne komfortne v porovnaní s finančnou krízou z rokov 2009 a 2010, ale zažívajú niečo, na čo neboli zvyknutí, a to je previs dopytu nad ponukou a inflačné tlaky," povedal Mojmír Hampl, riaditeľ služieb pre finančný sektor KPMG v Českej republike.



Ekonóm pripomenul, že aktuálny vývoj je úplne odlišný od toho, čo ľudia zažili za predchádzajúcej krízy. Teraz nestrácajú príjmy, nezamestnanosť zostáva nízka v celej Európskej únii a obzvlášť v Česku. Reálne príjmy stúpajú, obmedzená je naopak ponuka. Výhľad verejných rozpočtov je však veľmi zlý, prognózy navyše počítajú s vysokou infláciou.