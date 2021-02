Pandémia pripravila vlani český cestovný ruch o takmer 11 mil. hostí

Praha 9. februára (TASR) - V Česku sa minulý rok ubytovalo 10,8 milióna ľudí. To je o 51 % menej než v predchádzajúcom roku. V absolútnych číslach mali hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia o 11,2 milióna hostí menej než pred rokom. Vyplýva to z údajov o cestovnom ruchu, ktorý v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Po katastrofálnom 2. štvrťroku a pomerne slušnom 3. kvartáli cestovný ruch v posledných troch mesiacoch minulého roka zasiahli nové protipandemické obmedzenia. Podľa ČSÚ, na ktorého údaje sa odvolal server novinky.cz, vo 4. štvrťroku sa počet hostí ubytovacích zariadení prepadol o 85,9 % na 663.000. Počet domácich turistov klesol o 73,3 % a zahraničných turistov bolo až o 96 % menej než pred rokom.



Z jednotlivých regiónov najvýraznejší prepad vo 4. štvrťroku zaznamenala Praha. Do českého hlavného mesta prišlo o 92,9 % menej hostí ako v poslednom kvartáli roka 2019. Počet prenocovaní klesol v Prahe o 93,2 %.



Aj keď za celý rok pokles turistov predstavoval "iba" 51 %, v prípade cudzincov bol pokles podstatne výraznejší. Do Česka ich prišlo o 74,4 % menej ako v roku 2019. V absolútnych číslach tak počet zahraničných turistov klesol vlani oproti roku 2019 o 8,1 milióna. Počet českých hostí sa znížil o 28 %.



Najviac turistov do Česka prišlo vlani z Nemecka. V dôsledku pandémie a s ňou súvisiacich opatrení sa však ich počet znížil o 60,6 % na 819.000.



Na druhom mieste sú Poliaci, ktorých do Česka prišlo 287.000, čo medziročne znamená pokles o 57,3 %. Počet slovenských turistov sa prepadol o 63,4 % na 274.000.