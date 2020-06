Pandémia sa podpíše na návštevnosti hornej Nitry

Bojnice 16. júna (TASR) – Pandémia nového koronavírusu ovplyvní aj návštevnosť hornej Nitry počas letnej turistickej sezóny. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) región horná Nitra-Bojnice očakáva, že región navštívi menej turistov zo zahraničia. Turistický ruch môžu naopak priaznivo ovplyvniť domáci návštevníci.



„Počas pandémie cestovný ruch úplne ustal, čo je asi prirodzené, keďže boli prijaté dosť zásadné obmedzenia. Uvidíme, ako to bude teraz, keď sa obmedzenia začínajú uvoľňovať. Očakávame, že ľudia budú trochu smelší aj pri návšteve atraktivít cestovného ruchu," povedala riaditeľka hornonitrianskej OOCR Andrea Malátová.



Aj keď je podľa nej opäť vidieť návštevníkov najmä v Bojniciach, OOCR zatiaľ neočakáva výraznú návštevnosť atraktivít regiónu. „Všetky aktivity OOCR v tomto roku sú smerované na domáceho návštevníka, maximálne na českých turistov. Očakávame nárast slovenských turistov, ale celkové zvýšenie návštevnosti neočakávame, lebo budeme mať dosť veľký úbytok práve zahraničných návštevníkov," skonštatovala.



Pre pandémiu musela OOCR zrušiť i viacero podujatí. "Asi najzásadnejším podujatím, ktoré bolo zrušené, bolo otvorenie letnej turistickej sezóny. Malo byť pôvodne 1. až 3. mája a malo byť veľkolepé aj v spolupráci s mestom Bojnice a niektorými našimi členmi. Ďalšie zrušené podujatie bolo Hudba pod hradbami. Išlo o aktivitu, ktorá mala byť financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR," priblížila Malátová.



OOCR do konca roka plánuje podľa nej ešte niekoľko menších podujatí, zároveň sa bude snažiť podporiť návštevnosť atraktivít prostredníctvom svojich marketingových aktivít.



Pozitívom podľa OOCR je opätovné otvorenie turisticko-informačnej kancelárie v Bojniciach. "Toto tu chýbalo, návštevníkov sme tu mali veľa a nemali bod, kde sa mohli dozvedieť informácie. Možno len telefonicky alebo prostredníctvom informačných tabúľ, ale to nepovažujem za dostatočné," dodala riaditeľka OOCR.



Novou atrakciou, ktorá pribudla na Hurbanovom námestí v Bojniciach, je Dom ilúzií. Neďaleko centra by mali otvoriť aj múzeum tradičných remesiel s hrnčiarskou dielňou.