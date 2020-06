Pandémia sa v ČR premietla aj do zamestnaneckých benefitov

Praha 6. júna (TASR) - Pred pandémiou nového koronavírusu bola zamestnanosť v Česku rekordná a firmy sa usilovali zamestnancov nalákať a udržať množstvom benefitov. V dôsledku pandémie sa to však zmenilo. Viacero firiem muselo pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré sa často dotkli nefinančných benefitov.



Ako ukázal prieskum spoločnosti Randstat, ktorý zverejnil server iDNES.cz, napríklad takmer 16 % firiem zrušilo svojim zamestnancom stravné lístky či dotované jedlo, 5 % životné či dôchodkové poistenie. Podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton Recruitment, ktorý sa momentálne realizuje, by malo ísť najmä o úspory na rôznych akciách pre zamestnancov, teda teambuilding. Ako uviedla Jitka Součková, marketingová manažérka Grafton Recruitment, ďalej by sa úspory mali týkať benefitov, ktoré si zamestnanci veľmi neuvedomovali, ako je občerstvenie na pracovisku. Prieskum zároveň ukázal, že niektoré firmy dočasne zastavili príspevky na šport a kultúru prostredníctvom kariet typu multisport či flexipass.



Zároveň sa zmenili niektoré benefity zamerané na zladenie pracovného a osobného života, teda tzv. work-life-balance. "Firmy začali hľadať cesty, ako svojim zamestnancom ponúknuť alternatívne možnosti benefitov, ktoré sa v období pandémie priamo ponúkali," povedal Jan Pivoňka, HR manažér ManpowerGroup. Medzi benefitmi sa tak objavila napríklad online jóga, webináre zamerané na duševnú hygienu či hot linka pre zamestnancov.



K zmenám v dôsledku pandémie došlo aj pri niektorých súčasných benefitoch. "Zmenil sa najmä rozsah využívania benefitov flexi office a home office," povedala Ida Ročňáková, riaditeľka pre ľudské zdroje firmy Schneider Electric.



Podľa Pivoňku by napríklad home office v budúcnosti už nemusel byť ani benefitom, ale skôr nevyhnutnosťou. Je to údajne rovnaké, ako keď sa kedysi začali používať počítače a mobily. Vtedy medzi firemné benefity patrilo, že sa môžu používať aj na súkromné účely. Dnes je to samozrejmosť.



Okrem širšieho využitia home office ale systémy zamestnaneckých benefitov prejdú v budúcnosti určitými úpravami. Nezmiznú, bude ich však menej a iná bude zrejme aj ich skladba. V najbližších mesiacoch totiž tlak na množstvo benefitov už podľa všetkého taký silný nebude.



"Na trhu práce sa, bohužiaľ, objaví omnoho viac nezamestnaných a situácia s náborom sa v mnohých prípadoch obráti v prospech firmy," myslí si Michal Novák zo spoločnosti Profesia. Stále však podľa neho budú lákadlom benefity spojené s nadštandardným množstvom dovolenky, ďalej finančné benefity a možnosť vzdelávania.