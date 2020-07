Pandémia spôsobila spoločnosti Puma stratu vyše 95 mil. eur

Herzogenaurach 29. júla (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Puma sa v 2. štvrťroku prepadol do straty. Dôvodom sú karanténne opatrenia prijaté na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Spoločnosť zároveň oznámila, že pre neistotu súvisiacu s ďalším vývojom pandémie nemôže zverejniť celoročnú prognózu.



"Neistota spojená s vírusom a fakt, že počet infikovaných ľudí naďalej rastie, nám znemožňuje stanoviť presnejší odhad na tento rok," povedal generálny riaditeľ Pumy Björn Gulden po zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok, ktorý označil za "najťažší, aký kedy zažil". Výsledky, dodal Gulden, ovplyvnili karanténne opatrenia prijaté po nástupe pandémie nového koronavírusu, ktoré viedli k zatvoreniu približne 85 % prevádzok so športovým a módnym oblečením.



Puma informovala, že za 2. kvartál zaznamenala čistú stratu 95,6 milióna eur. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 49,7 milióna eur.



Firma zároveň oznámila stratu pred úrokmi a daňami na úrovni 114,8 milióna eur, zatiaľ čo pred rokom zaznamenala zisk 80,3 milióna eur. V tomto ukazovateli Puma zaostala za odhadmi trhov, ktoré počítali so stratou okolo 113 miliónov eur.



Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 831 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 32,3 %.



V rámci štvrťroka výsledky najviac ovplyvnil apríl, v ktorom tržby klesli o 55 %. V máji sa pokles čiastočne zmiernil, keď dosiahol 38 %. Počas júna sa situácia začala zlepšovať, pričom pokles tržieb predstavoval 6 %.



Trhy by sa mohli do konca roka postupne zotaviť a v roku 2021 zaznamenať opätovný rast, dodal Gulden. Zároveň však upozornil, že riziko nástupu druhej vlny pandémie je stále veľmi vysoké.