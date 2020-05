Pandémia spravila zo štatutárov spoločností aj krízových manažérov

Bratislava 7. mája (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zapríčinila, že sa členovia štatutárnych orgánov obchodných spoločností nečakane ocitli aj v úlohe krízových manažérov. Očakáva sa od nich, že svoje spoločnosti prevedú krízou bez zásadnej ujmy. Partner advokátskej kancelárie Havel&Partners Ondřej Majer radí, ako túto situáciu zvládnuť lepšie.



„Pre mnohých členov štatutárnych orgánov môže byť krízové riadenie, potrebné v dnešnej dobe, novou skúsenosťou,“ uviedol Majer. V niektorých prípadoch odporúča obrátiť sa na zamestnancov spoločnosti s potrebnou kvalifikáciou alebo skúsenosťami, alebo na externých poradcov. V tomto prípade však bude mať štatutár zodpovednosť za výber tretej osoby, ktorú požiada o pomoc, za zadanie, vedenie a súčinnosť pri riešení problému a za kontrolu a vyhodnocovanie výsledkov.



Člen štatutárneho orgánu nemusí byť profesionálom vo všetkých oblastiach, v ktorých spoločnosť pôsobí. Ako však dodal Majer, v rámci svojich riadiacich schopností je jeho povinnosťou včas a vhodne rozpoznať, kedy treba privolať na pomoc odborníka. Toho však treba vyberať rozumne a zodpovedne. „Ak by sa ukázalo, že konateľ zanedbal pri výbere tejto osoby odbornú starostlivosť, zodpovedal by taktiež za škodu, ktorú by táto tretia osoba spôsobila obchodnej spoločnosti,“ vysvetlil Majer. Ak však štatutárny orgán disponuje kvalifikáciou či schopnosťami, je povinný ich využiť pri výkone funkcie.



Na posúdenie konania člena štatutárneho orgánu treba brať do úvahy informácie, ktoré mal v danej chvíli k dispozícii. Nemožno mu vyčítať, že sa situácia neskôr vyvinula inak, nepredvídateľne. Štatutár má totiž právo na omyl. Takisto, nesie zodpovednosť za výkon, nie za výsledok. Platí tzv. pravidlo podnikateľského úsudku. Ten vychádza z princípu, že podnikanie so sebou nesie určitú dávku obchodného rizika a aj starostlivé podnikateľské rozhodovanie môže priniesť negatívne výsledky. Právnici preto odporúčajú štatutárom každý svoj krok dokumentovať. Ak totiž nekoná v súlade so záujmami spoločnosti, môže mu hroziť sankcia.



„Sankcie pre členov štatutárneho orgánu za porušenie starostlivosti riadneho hospodára sú rôzne, od povinnosti nahradiť spoločnosti spôsobenú ujmu, cez vydanie získaného prospechu, ručenie za dlhy obchodnej spoločnosti jej veriteľom (v niektorých prípadoch), až po zákaz výkonu funkcie člena orgánu v akejkoľvek obchodnej spoločnosti po určitú dobu,“ uzavrel Majer.