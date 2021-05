Pandémia stála nemeckú ekonomiku zhruba 300 miliárd eur

Kolín nad Rýnom 24. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu mala na nemeckú ekonomiku mimoriadny finančný vplyv. Ako uviedla agentúra Bloomberg, nemecký ekonomický inštitút (IW) odhaduje, že ekonomika prišla v dôsledku koronakrízy o približne 300 miliárd eur.



"Potrvá roky, než sa straty a štrukturálne otrasy neutralizujú," povedal šéf kolínskeho inštitútu Michael Hüther pre nedeľník Welt am Sonntag. Ekonómovia IW vychádzali vo svojich odhadoch z aktuálnych údajov o vývoji ekonomiky, ako aj z najnovších prognóz, ktoré porovnávali s takzvaným potenciálnym rastom. Ten predpokladá, aký by bol rast nemeckej ekonomiky za šesť kvartálov (vrátane 2. štvrťroka 2021), ak by k pandémii nedošlo.



"Tempo vakcinácie sa postupne zrýchľuje," dodal Hüther. Pre budúci vývoj ekonomiky je to podľa neho dôležitý signál. "Napriek tomu však nemožno podliehať ilúziám, že kríza nezanechá na ekonomike stopy," povedal šéf IW.