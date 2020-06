Pandémia stlačila Lufthansu do kvartálnej straty vyše 2 miliárd eur

Frankfurt nad Mohanom 3. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila za 1. kvartál čistú stratu vyše 2 miliárd eur. Je to dôsledok pandémie nového koronavírusu, keďže súčasťou vládnych opatrení s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 bolo pozastavenie leteckej dopravy.



"Globálna letecká preprava sa v minulých mesiacoch prakticky zastavila. To sa dramaticky odrazilo na našich kvartálnych výsledkoch," uviedol v oficiálnom vyhlásení k výsledkom za 1. štvrťrok šéf Lufthansy Carsten Spohr.



Za 1. kvartál zaznamenala spoločnosť čistú stratu 2,1 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla strata 342 miliónov eur.



Lufthansa zároveň oznámila upravenú prevádzkovú stratu na úrovni 1,2 miliardy eur. Tržby dosiahli 6,4 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 18 %.



V dôsledku karanténnych opatrení musela spoločnosť uzemniť približne 700 zo 763 lietadiel. Firma navyše očakáva, že zhruba 300 strojov zostane na zemi aj v roku 2021 a asi 200 lietadiel v roku 2022.



Spoločnosť sa v týchto dňoch dohodla s nemeckou vládou na finančnej pomoci v hodnote 9 miliárd eur. V rámci tohto balíka vláda získa v aerolíniách 20-percentný podiel, ktorý by sa časom mohol zvýšiť na 25 % plus jedna akcia s cieľom zabrániť prípadnému nepriateľskému prevzatiu. Lufthansa sa však bude musieť výmenou za pomoc vzdať niektorých vzletových a pristávacích pozícií na letiskách v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom.



Ako uviedla agentúra Reuters, analytici očakávajú, že letecká spoločnosť bude vyradená z hlavného indexu frankfurtskej akciovej burzy DAX, ktorého súčasťou bola od jeho vzniku koncom 80. rokov minulého storočia. Prevádzkovateľ burzy Deutsche Börse by o tom mal rozhodnúť vo štvrtok (4. 6.).