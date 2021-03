Pandémia stlačila poisťovací trh Lloyd's of London vlani do straty

Londýn 31. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu stiahla svetový poisťovací trh Lloyd's of London do straty vyše miliardy eur. Navyše, dobre sa nezačal ani tento rok. Dôvodom je nehoda kontajnerovej lode v Suezskom prieplave.



Ako v stredu informoval Lloyd's of London, za minulý rok evidoval stratu pred zdanením 900 miliónov libier (1,05 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2019 dosiahol zisk 2,5 miliardy libier.



Ako povedal generálny riaditeľ Lloyd's of London John Neal, rok 2020 "bol extrémne náročný, ovplyvnený svetovou zdravotnou krízou v doteraz nepoznanom rozsahu". Navyše, situáciu zhoršil veľký počet prírodných katastrof a pridal sa aj odchod Británie z Európskej únie. "Toto všetko viedlo k ďalšej neistote a stratám," dodal Neal.



Ani rok 2021 nezačal dobre, čo je dôsledok týždeň trvajúceho blokovania kľúčového Suezského prieplavu. K tomu došlo po tom, ako v utorok (23. 3.) narazila v prieplave na plytčinu jedna z najväčších kontajnerových lodí Ever Given.



Predseda predstavenstva Lloyd's of London Bruce Carnegie-Brown pre agentúru Reuters povedal, že táto udalosť bude pre poisťovací trh predstavovať "veľkú stratu". Ako dodal, zatiaľ je na presnejší odhad škôd veľmi skoro, "je však jednoznačné, že budú vysoké, a to nielen pre samotnú loď Ever Given, ale aj pre ďalšie plavidlá, ktoré zostali celé dni zablokované".



(1 EUR = 0,85378 GBP)