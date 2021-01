Pandémia tvrdo zasiahla do práce pilotov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 31. januára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu ochromila spomedzi sektorov najviac cestovný ruch a leteckú dopravu. To sa odrazilo aj na práci pilotov, z ktorých viac než polovica v súčasnosti svoju prácu nevykonáva. Poukázal na to najnovší prieskum, ktorý zverejnila agentúra Reuters.Podľa prieskumu organizácie GOOSE Recruitment a odborného časopisu FlightGlobal uskutočneného na vzorke takmer 2600 pilotov po celom svete, iba 43 % robí v súčasnosti prácu, na ktorú sa vyškolili. Zhruba 30 % je nezamestnaných, ďalších približne 17 % čerpá neplatené voľno a 10 % sa presunulo na iné pozície.Z pilotov, ktorí naďalej lietajú, mnohí uvádzajú zhoršenie situácie. Ide najmä o výrazné zníženie platov, ale aj vysokú neistotu, či o prácu v krátkom čase neprídu. Ako uviedol zakladateľ a šéf GOOSE Recruitment Mark Charman, veľký počet pilotov sa cíti neistých, čo sa týka pracovnej pozície a stále viac z nich sa plánuje tento rok poobzerať po novom mieste. Mnohí ďalší sa zasa cítia zamestnávateľmi nedocenení.Najväčšie obavy z pandémie dali najavo zamestnaní piloti v Európe. Obávajú sa, že COVID-19 dostanú, znervózňujú ich meniace sa pravidlá aj pretrvávajúce riziko poslania do karantény.Z celkového počtu pilotov až 40 % uviedlo, že pandémia ovplyvnila ich psychické zdravie. V tomto smere sú na tom horšie mladší piloti.Z tých, čo prišli o prácu, 84 % uviedlo, že ju stratili v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ich situácia sa tak zmenila v rozsahu pár mesiacov, keďže pred nástupom pandémie bolo pilotov nedostatok a letecké spoločnosti lákali pilotov na vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Teraz však 82 % z nezamestnaných pilotov je ochotných prijať novú prácu aj za nižší plat.