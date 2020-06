Pandémia urobila z výrobcov gumených rukavíc v Malajzii miliardárov

Kuala Lumpur 20. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády nasmerovali ekonomiky na celom svete do hlbokej recesie. Ale výrobcom gumových rukavíc priniesla nečakané zisky. A z ich majiteľov spravila nových miliardárov.



Približne 65 % svetovej produkcie gumových rukavíc sa vyrába v Malajzii. Krajina má najmenej štyroch dolárových miliardárov, ktorí nadobudli majetok v tomto odvetví priemyslu. Z toho dvaja pribudli len tento rok. Thai Kim Sim zo spoločnosti Supermax Corp sa pripojil ku "klubu" ako posledný začiatkom júna.



Nárast dopytu po rukaviciach po vypuknutí pandémie zvýšil hodnotu akcií firiem, ktoré vyrábajú ochranné pomôcky. Z juhovýchodnej Ázie sa tak náhle stala "liaheň" nových boháčov. Top Glove Corp, najväčší výrobca gumových rukavíc, ako aj jeho rivali Hartalega Holdings a Kossan Rubber Industries, tí všetci nečakane profitovali zo vzniknutej situácie. Ale najstrmšie, na päťnásobok, stúpla tento rok hodnota firmy Supermax.



Nosenie rukavíc sa totiž stalo novou normou, a nielen v zdravotníctve a v maloobchode, ale na rôzne účely. Z toho môžu ich výrobcovia dlhodobo profitovať, skonštatoval Walter Aw, analytik CGS-CIMB Research. „Supermax je veľmi zaujímavý príbeh. Venuje sa výrobe vlastnej značky, zatiaľ čo iní sú hlavne dodávatelia,“ poznamenal.



Pán Thai založil spoločnosť Supermax so svojou manželkou v roku 1987, pričom najprv obchodoval s latexovými rukavicami, kým sa pustil do ich výroby v roku 1989. Ako prvý prišiel s vlastnou značkou rukavíc Supermax v reakcii na výzvu vlády, aby firmy v Malajzii priniesli na trh domáce značky produktov.



Jeho spoločnosť teraz vyváža rukavice do viac ako 160 krajín a podľa webových stránok pokrýva 12 % svetového dopytu po latexových vyšetrovacích rukaviciach.



Pán Thai a jeho rodinní príslušníci vlastnia 38 % spoločnosti Supermax, podľa výročných správ.



Nosenie rukavíc sa rovnako ako sociálne dištancovanie a kontrola teploty stalo štandardom počas pandémie. Celosvetový dopyt po gumových rukaviciach by sa v tomto roku mohol zvýšiť o 11 % na 330 miliárd kusov, z čoho dve tretiny pravdepodobne budú pochádzať z Malajzie, uvádza sa v odhade združenia výrobcov gumových rukavíc v krajine.



Juhovýchodná Ázia sa koncom 80. rokoch 20. storočia, keď sa začala epidémia AIDS, stala rukavicou veľmocou. Podnikatelia v Malajzii mohli vďaka nízkym nákladom na prácu odštartovať svoj biznis. Výsadba plantáží kaučukovníkov, ktoré do krajiny pôvodne priviezli britskí kolonialisti z Brazílie v 19. storočí, a tiež veľký ropný priemysel poskytli miestnym firmám základné suroviny na výrobu týchto ochranných pomôcok.



Hodnota spoločnosti Top Glove sa tento rok viac ako strojnásobila. Jej miestni rivali Hartalega a Kossan Rubber zaznamenali v roku 2020 nárast hodnoty na dvojnásobok. Ale nárast akcií Supermaxu o 394 % v roku 2020 do pondelka 15. júna, je jedinečný.



Supermax vyprodukuje ročne 24 miliárd rukavíc a podľa výročnej správy za rok 2019 chce do roku 2024 zvýšiť výrobu na 44 miliárd. Tento mesiac firma kúpila ďalší pozemok, aby rozšírila výrobnú kapacitu.



Supermax je aktuálne favoritom akciových trhov. Skutočnosť, že vyrába vlastnú značku rukavíc, znamená, že môže predávať za vyššie ceny priamo koncovým zákazníkom. Analytici pritom očakávajú, že rozmach v tomto odvetví priemyslu bude trvať aj po doznení pandémie nového koronavírusu.