Pandémia vyhnala rozpočtový deficit Kanady na takmer 162 mld. eur

Ottawa 27. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu nepriaznivo zasiahla aj do vývoja kanadskej ekonomiky a financií. Zatiaľ čo na konci roka 2019 evidovala Kanada rozpočtový prebytok, v decembri minulého roka sa kanadský rozpočet prepadol do deficitu, ktorý presiahol 16 miliárd kanadských dolárov (CAD).



Kanadské ministerstvo financií koncom tohto týždňa uviedlo, že rozpočtový deficit dosiahol v decembri 16,2 miliardy CAD. V rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka vykázal rozpočet prebytok 0,8 miliardy CAD. Príjmy do rozpočtu klesli o 2,4 %, zatiaľ čo výdavky sa zvýšili o takmer 60 %, najmä v dôsledku programov na podporu firiem a domácností.



Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa v Kanade končí v marci, dosiahol rozpočtový deficit v dôsledku pandémie a s ňou spojených obmedzení 248,2 miliardy CAD (161,89 miliardy eur). V schodku bol rozpočet Kanady aj za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka 2019/2020, dosiahol však necelých 11 miliárd CAD.



Ako uviedlo ministerstvo financií, "za bezprecedentným obratom vo finančných výsledkoch vlády je prudké zhoršenie ekonomickej situácie a prijatie dočasných opatrení na riešenie pandémie nového koronavírusu". Príjmy do štátneho rozpočtu od apríla do decembra klesli medziročne o 15,6 %, naopak, výdavky pre zvýšenú pomoc firmám, domácnostiam aj celým regiónom vzrástli o viac než 86 %.



(1 EUR = 1,5331 CAD)