Štúdia: Pandémia výrazne posilnila trhovú silu dominantných firiem

Washington 15. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne posilnila trhovú silu dominantných firiem, čo by mohlo brzdiť strednodobý rast a potlačiť inovácie a investície. Uviedol to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF) s odvolaním sa na výsledky novej štúdie.



Takzvaná koronakríza obzvlášť tvrdo zasiahla malé a stredné podniky, čo spôsobilo obrovské straty pracovných miest a ďalšie jazvy v ekonomike. A zároveň, trhová sila dominantných firiem sa ešte zvýšila a z krízy vychádzajú silnejšie.



Už predchádzajúce skúseností ukázali, že nadmerná trhová sila v rukách niekoľkých spoločností môže byť brzdou strednodobého rastu, inovácií a investícií. A to by zase mohlo narušiť zotavovanie sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a zablokovať rast mnohých rozvíjajúcich sa spoločností v čase, keď je ich dynamika veľmi potrebná.



Vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, upozornil fond. A vlády to budú musieť dosiahnuť v mnohých odvetviach - od výroby, cez zdravotníctvo až po digitálne odvetvia.



Nový výskum MMF ukazuje, že kľúčové ukazovatele trhovej sily stúpajú - napríklad zvyšovanie cien nad hraničné náklady alebo koncentrácia výnosov medzi najväčšími hráčmi v danom sektore, uviedla generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgieva v príspevku na blogu, ktorý je priložený k dokumentu.



Fond odhaduje, že v dôsledku pandémie by sa táto koncentrácia mohla vo vyspelých ekonomikách zvýšiť minimálne tak, ako počas 15 rokov do konca roku 2015. Aj v tých odvetviach, ktoré ťažili z krízy, ako je digitálny sektor, patria dominantní hráči medzi najväčších víťazov.



Ak je úspech prirodzenou odmenou za inovácie, efektívnosti a zlepšenia služieb, je vítaný. V poslednom čase je však v mnohých priemyselných odvetviach badať známky toho, že k rastu trhovej sily dochádza pri absencii silných konkurentov pre dominantné firmy.



Vo viacerých odvetviach je teraz vidno trend znižovania dynamiky podnikov. Podľa štúdie majú napríklad začínajúce firmy, tzv. start-upy, problém preniknúť na ďalšie trhy a veľkí hráči často podhodnocujú ceny, aby udržali nových rivalov za dverami.



Toto sú premeškané príležitosti z hľadiska rastu, vytvárania pracovných miest a zvyšovania príjmov.



Jedným z faktorov, ktorý prispieva k týmto trendom, je nárast fúzií a akvizícií. Aj keď fúzie a akvizície môžu priniesť úspory nákladov a lepšie výrobky, môžu tiež oslabiť stimuly pre inovácie a posilniť schopnosť firmy diktovať ceny.



Fond preto odporúča vládam, aby sa sústredili na päť priorít, ktorých dôležitosť sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť.



Po prvé, regulačné úrady pre hospodársku súťaž by mali byť ostražitejšie pri kontrole fúzií, vrátane akvizícií malých hráčov, ktorí môžu rásť a konkurovať dominantným firmám.



Po druhé, úrady by mali aktívnejšie presadzovať zákaz zneužívania dominantného postavenia a viac využívať prieskum trhu, s cieľom odhaliť škodlivé správanie.



Po tretie, je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie konkurencie na trhoch so vstupmi vrátane trhov práce.



Po štvrté, úrady by sa mali zamerať viac aj na digitálnu ekonomiku, kde nárast veľkých dát a umelej inteligencie znásobuje výhody už etabovaných firiem.



A nakoniec, fond podčiarkol význam regulačných úradov a podpory ich odborných znalostí uprostred rýchlych technologických zmien.