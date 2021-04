Pandémia výrazne zasiahla nemeckých klenotníkov, tržby spadli o 11 %

Kolín 10. apríla (TASR) - Pandemická kríza výrazne zasiahla nemeckých klenotníkov a predajcov šperkov a hodiniek. Tržby celej branže vlani medziročne klesli o vyše 11 % na 4,25 miliardy eur. Podľa informácií Spolkového združenia klenotníkov a špecializovaných predajcov šperkov a hodiniek (BVJ) prepadol najmä predaj hodiniek pre chýbajúcich turistov a pokles služobných ciest, a to o 15 %.



Mimoriadne negatívne sa prejavil lockdown pred najdôležitejším obdobím roka, pred Vianocami. Podľa prezidenta BVJ Stephana Lindnera táto branža potrebuje určité prostredie, aby svoj tovar mohli predávať a svojim klientom poradiť pri výbere. On-line predaj a poradenstvo na diaľku nedokázali vykompenzovať dôsledky lockdownu a dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty nemalo nijaký výraznejší efekt.



Ako sa na Lindnera odvoláva agentúra DPA, aj prvý kvartál tohto roka bol pre branžu katastrofálny. BVJ síce očakáva výraznejší nárast záujmu po skončení lockdownu, no pandemické zatváranie predajní spôsobilo v prvom štvrťroku také výpadky tržieb, ktoré obchodníci nebudú schopní do konca roka vykompenzovať.