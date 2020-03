Pandémia vyvoláva pochybnosti o podmienkach fúzie PSA a FCA

Paríž 25. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu okrem obrovských ekonomických škôd najnovšie vyvoláva pochybnosti aj o prebiehajúcej fúzii medzi francúzskou automobilovou skupinou PSA a nadnárodnou spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Uviedli to nemenované zdroje z finančného sektora.



Fúzia, oznámená na konci októbra 2019, mala byť dokončená najneskôr začiatkom roku 2021. Má viesť k vytvoreniu štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete. Patrili by mu značky, ako sú Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Fiat, Alfa Romeo či Maserati.



Prípravy pokračujú a právne tímy tvrdo pracujú na tom, aby dostali od protimonopolných úradov zelenú, tvrdia zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Audítori a finanční poradcovia medzitým pracujú na dokumentoch, ktoré požaduje americký regulačný úrad pre cenné papiere a burzu.



Ale pandémia nového koronavírusu spôsobila pád svetových akciových trhov, pretože nasmerovala ekonomiky do recesie a zastavila výrobu áut v Európe aj v Spojených štátoch. To spochybnilo finančné podmienky zlúčenia podľa zdrojov, ktoré na transakcii pracujú.



Obe spoločnosti potrebujú fúziu vzhľadom na veľké investície, ktoré musia uskutočniť do elektromobility. Ale zároveň musia tiež uznať, že vzhľadom na hospodársku situáciu bude potrebná revízia pôvodných finančných podmienok zlúčenia, povedal jeden zo zdrojov.



Analýzy týkajúce sa ocenenia spoločností, prognózy tržieb, predaja v roku 2020 a neskôr aj zlúčenej spoločnosti, všetky tie výpočty sa teraz musia prehodnotiť."



Oba koncerny PSA a FCA už „nemajú takú dôveru", akú mali iba pred mesiacom, pokiaľ ide o tržby, podiely na trhu, sortiment výrobkov a plánovanie produktov, zhodujú sa experti.



Obidve skupiny plánovali zlúčenie na základe parity, ktoré zahŕňa aj vyplatenie dividendy vo výške 1,1 miliardy eur akcionárom každej z nich za rok 2019.



Očakáva sa tiež, že FCA vyplatí mimoriadnu dividendu vo výške 5,5 miliardy eur, zatiaľ čo PSA musí rozdeliť svojim akcionárom 46-% podiel vo francúzskom výrobcovi zariadení Faurecia.



Ale trhová kapitalizácia spoločnosti Faurecia sa medzitým znížila najmenej o tretinu, čo znamená, že hodnota jej podielu vo vlastníctve PSA klesla takmer o 1 miliardu eur.



Aj sľúbené dividendy vo výške 1,1 miliardy eur vyvolávajú pochybnosti, keďže firmy si teraz musia odložiť peniaze, aby zvládli nadchádzajúci kolaps predaja automobilov. A to ako v Európe, kde PSA generuje väčšinu zo svojich príjmov, tak v USA, kde má FCA vysoké marže.



Vlády naliehajú na firmy, aby boli opatrné. Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) tvrdí, že v tomto odvetví priemyslu je ohrozených až 14 miliónov pracovných miest. Minulý týždeň preto vyzvalo na finančnú podporu automobilového odvetvia, ktoré čelí „najhoršej kríze“ vo svojej histórii.