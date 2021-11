Pandémia zasiahla aj dopyt po halloumi, sklady na Cypre sú preplnené

Na archívnej snímke z 11. decembra 2019 sedemdesiattriročná Aphrodite Philippová vyberá syr halloumi na farme v obci Kampia neďaleko Nikózie. Foto: TASR/AP

Nikózia 27. novembra (TASR) – Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla firmy na celom svete. Na stredomorskom ostrove Cyprus spôsobila nečakané problémy výrobcom syra halloumi. Reštrikcie spojené s pandémiou potlačili totiž dopyt doma aj v zahraničí. Výsledkom sú obrovské zásoby hotového syra v skladoch.Minister obchodu Natas Pilides v utorok (23. 11.) zákonodarcom povedal, že výrobcovia majú v skladoch už viac ako šesť miliónov kíl nepredaného slaného syra.Dopyt po ňom sa totiž v uplynulom roku strmo prepadol v dôsledku blokád v celej Európe v rámci boja proti ochoreniu COVID-19, ktoré viedli k zatvoreniu sektora pohostinstva a zabrzdili cestovný ruch na známom dovolenkovom ostrove.Cyperská vláda teraz mobilizuje svoje veľvyslanectvá v zahraničí, aby pomohli presunúť zásoby halloumi - najväčšieho a najznámejšieho vývozného artiklu ostrova - na iné trhy, uviedol minister."Prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí sme kontaktovali všetky veľvyslanectvá, aby pomohli s likvidáciou zásob prostredníctvom bilaterálnych dohôd," povedal.V apríli Európska únia (EÚ) po sedemročnej kampani zaregistrovala halloumi ako produkt s chráneným označením pôvodu (CHOP). Hoci cyperskí výrobcovia syrov tvrdia, že export rastie, predávajú čerstvé produkty, pretože ak by vyložili staré zásoby bežným klientom, ceny by klesli.povedal pre noviny Financial Mirror predstaviteľ Cyperskej asociácie výrobcov mlieka Andreas Andreou. Úrady preto hľadajú trhy mimo bloku.Výrazný slaný syr, ktorý sa dá jesť čerstvý alebo grilovaný, priniesol v roku 2020 rekordné tržby, až 260 miliónov eur pri exporte 40.000 ton. To bol obrovský skok oproti roku 2013, keď export halloumi vygeneroval menej ako 76 miliónov eur.Napriek pandémii sa očakáva, že zabezpečenie registrácie CHOP z dlhodobého hľadiska podporí vývoz halloumi. Británia je najväčším trhom pre tento syr, "absorbuje" približne 50 % jeho exportu. Druhým najväčším odberateľom je Švédsko.Cyprus podal v júli 2014 Európskej komisii žiadosť o CHOP pre syr vyrábaný prevažne z ovčieho a/alebo kozieho mlieka.