Pandémia zasiahla aj výrobu muránskych buchiet

Muráň 26. mája (TASR) – Predaj tradičných muránskych buchiet v obci Muráň v revúckom okrese poznačila v roku 2020 pandémia nového koronavírusu i uzavretá cesta naprieč Muránskou planinou. Ako pre TASR uviedol starosta obce Roman Goldschmidt, počet predaných buchiet klesol oproti roku 2019 takmer o tretinu.



„Evidujeme výpadok na úrovni 30 percent produkcie, ktorú sme mali v roku 2019, keď sa ich predalo približne 250.000,“ povedal Goldschmidt. Približne v rovnakej výške sa pohybuje aj pokles tržieb, keďže v minulom roku predávali jednu buchtu za jedno euro. Za príčinu označuje obmedzenie pohybu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, počas letných mesiacov zas uzavretú cestu medzi Muráňom a Muránskou Hutou, ktorú poškodili prudké prívalové dažde.



Zhoršená ekonomická situácia sa odzrkadlila aj na počte zamestnancov. Dvom pracovníčkam už končiace zmluvy do nového roku nepredĺžili, o pečenie muránskych buchiet sa tak aktuálne starajú štyri ženy. Tie pri pečení využívajú dve pece, tretia by mala výrobu posilniť pred začiatkom letnej sezóny. „Roky 2018 a 2019 boli také, že ženy nestíhali piecť. Stávalo sa, že buchty boli predané, ešte ani neboli vytiahnuté z pece,“ vysvetlil Goldschmidt.



Starosta verí, že blížiaca sa letná sezóna bude z pohľadu predaja muránskych buchiet lepšia ako predchádzajúca. Pomôcť by malo opätovné otvorenie uzavretej cesty naprieč Muránskou planinou. „Momentálne je stále uzavretá, práce ale pokračujú veľmi dobre. Od 18. júla by mala fungovať v režime, v ktorom bude dopravu riadiť semafor,“ uviedol Goldschmidt.



Tradícia pečenia buchiet siaha v obci Muráň do 70. až 60. rokov 20. storočia, keď sladké pečivo predávali v miestnom pohostinstve. Muránske buchty sa v obci piekli nepretržite do roku 2014, keď súkromný podnikateľ zatvoril prevádzku na ich výrobu. Obec ich pečenie obnovila v roku 2017, na kúpu a vybavenie priestorov vynaložila približne 80.000 eur.