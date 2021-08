Pandémia zmenila dlhodobé nákupné správanie

Bratislava 10. augusta (OTS) - Pandémia koronavírusu, ktorá vypukla v minulom roku zmenila dlhodobé správanie sa ľudí pri nakupovaní. Väčšina z tých, čo objavili výhody on-line nakupovania chcú ostať verní internetovým obchodom aj naďalej. Samotné e-shopy by však mali pracovať na tom, aby si nových zákazníkov udržali. Zákazníci tiež majú rastúce nároky v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Vyplýva to z pravidelného prieskumu spoločnosti DPD e-shopper barometer, o správaní sa zákazníkov internetových obchodov v európskych krajinách.Uplynulý rok a pól priniesol veľkú zmenu v nákupnom správaní sa ľudí. Kvôli šíriacemu sa koronavírusu a s tým súvisiacimi bezpečnostnými opatreniami, sa zvýšil objem a počet nákupov, ktoré robia zákazníci on-line. Pravidelný prieskum e-shopper barometer navyše ukazuje, že táto zmena môže byť trvalá. Až 70 % spotrebiteľov plánuje vo svojich nákupných zvyklostiach pokračovať aj po pandémií. „hovorí, generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku.Podľa prieskumu kladú zákazníci pri nákupoch dôraz najmä na pohodlie pri doručení tovaru, kvalitu, zdravie, bezpečnosť a udržateľnosť. Aby si internetové obchody udržali vernosť zákazníkov aj naďalej, nemali by zabúdať na to, že celkový zážitok z nakupovania by mal byť pozitívny. Ten závisí nielen od samotného nákupu, ale napríklad aj od možností jednoduchého vrátenia tovaru alebo spôsobu jeho doručenia. „“ vysvetľuje Peter Pavuk,Spolu s rastúcim množstvom on-line nákupov si čoraz viac zákazníkov uvedomuje vplyv tohto trendu na životné prostredie. V prieskume E-shopper barometer až 70 % pravidelných on-line nakupujúcich považovalo za dôležité, aby značky a spoločnosti dbali pri svojom podnikaní na životné prostredie. Zatvorené kamenné predajne v období pandémie donútili ľudí premýšľať aj nad vplyvom on-line nakupovania na životné prostredie a zákazníci sa začali v tomto smere správať omnoho zodpovednejšie. Podľa prieskumu zákazníci pri nákupoch uprednostňovali výrobky, ktoré sú bezpečné a zdravotne nezávadné, je možné ich recyklovať a hľadali ekologické možnosti doručenia tovaru. Vplyv nákupu na životné prostredie sa stal pre mnohých ľudí rozhodujúcim faktorom, podľa ktorého si vyberali obchod, v ktorom nakúpia.K zodpovednému prístupu sa dlhodobo hlási aj kuriérska spoločnosť DPD, ktorá sa zaviazala dodávať každý jeden balík na svete uhlíkovo neutrálne. Spoločnosť napríklad rozširuje flotilu vozidiel na elektrický alebo iný alternatívny pohon, alebo zavádza sofistikované služby, ktoré zvyšujú úspešnosť doručenia zásielky na prvýkrát, takže kuriér najazdí menej kilometrov. „,“ vysvetľuje Pavuk. Navyše, do roku 2025 bude DPD v 225 európskych mestách, vrátane Bratislavy, doručovať tovar výlučne vozidlami s alternatívnym pohonom. Výrazne tak prispeje k čistejšiemu ovzdušiu v mestách po celej Európe.