Analýza: Pandémia znížila platy v pracovných ponukách

Bratislava 13. októbra (TASR) - Koronakríza znížila platy v pracovných ponukách. Stalo sa tak prvýkrát od zavedenia povinnosti uvádzať mzdy v inzerátoch. Priemerná mzda, ktorú uvádzali v hrubom zamestnávatelia v ponukách, dosiahla v 3. kvartáli 1125 eur, medzikvartálne tak klesla o 6,7 %. Ukázala to analýza portálu Profesia.sk.



Hoci množstvo inzerovaných ponúk firmami je pozitívnejšie, pandémia udrela na platy. Priemerná suma inzerovaných platov vo výške 1125 eur je nielen že nižšia, ako bol priemerný plat v inzerátoch v druhom kvartáli, ale podľa Profesie. sk nedosiahla ani na plat z inzerátov za prvé tri mesiace tohto roka. "Nižšie ponúkané mzdy boli v každom kúte Slovenska. Oproti druhému kvartálu klesli platy v pracovných ponukách percentuálne najmenej v Košickom kraji. Priemerná mzda v inzerátoch tu od júla do konca septembra predstavovala 1108 eur. To je o štyri percentá menej ako v predošlom štvrťroku," vyčíslila Profesia.sk. Naopak, percentuálne najviac klesla priemerná ponúkaná mzda v Trnavskom kraji. Oproti druhému kvartálu si tu platy v inzerátoch pohoršili zhruba o osem percent.



Pokles platov postihol pracovné inzeráty bez ohľadu na to, aké vzdelanie požadovali firmy od uchádzačov. "Krátenie ponúkaných miezd zasiahlo percentuálne najmä ponuky s najnižšími požiadavkami na vzdelanie či inzeráty, ktoré ponúkali pracovné príležitosti uchádzačom s maturitou," uviedla Profesia.sk.



Spomedzi 39 odvetví klesli medzikvartálne platy až v 34. Medzi sektormi, v ktorých klesol priemerný plat najvýraznejšie, sú prípady, kde v predošlom kvartáli mzdy, naopak, výrazne rástli. Napríklad mzdy v chemickom priemysle stúpli v druhom štvrťroku vôbec najviac zo všetkých sektorov. Vtedy si polepšili až o 27 %. Finančná odmena sa v druhom štvrťroku zlepšila tiež v inzerátoch manažmentu kvality. Nárast vtedy predstavoval 17 %. "Ani jeden zo sektorov si však výšku ponúkaných platov neudržal. V treťom štvrťroku zaznamenala Profesia.sk v oboch prípadoch mzdový prepad o 12 %," vyčíslil pracovný portál. Výrazný pokles v ponúkaných platoch bol v treťom kvartáli aj v textilnom priemysle, výrobe či v prekladateľstve.



Naopak, platy neklesli v informačných technológiách a službách. V oboch prípadoch platí, že ponúkané mzdy v roku 2020 dokonca kontinuálne rástli. Ďalším odvetvím, kde portál tento rok nezaznamenal pokles, je štátna správa a samospráva.



Analýza odhalila aj tri sektory, v ktorých mzdy v roku 2020 prakticky neustále klesajú. Ide o vrcholový manažment, obchod a telekomunikácie. Platí to najmä pre pozície ako riaditeľ logistiky, vedúci dopravy, prevádzkový manažér, dizajnér komunikačných sietí, pokladník či predák.