Pandémia znížila prevádzkový zisk Berkshire Hathaway W. Buffetta

Omaha 8. novembra (TASR) - Konglomerát amerického investora Warrena Buffetta zaznamenal v 3. kvartáli pokles prevádzkového zisku takmer o tretinu. Spoločnosť zároveň uviedla, že pandémia nového koronavírusu bude tlačiť na jej výsledky aj naďalej, napriek tomu, že čistý zisk prudko vzrástol, keď firmu podporili zisky z investícií.



Prevádzkový zisk dosiahol v 3. kvartáli 5,48 miliardy USD (4,62 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 32 %. Niektoré oblasti sa z jarného prepadu stihli zotaviť, na druhej strane, nástup druhej vlny nového koronavírusu, hurikány a nízke úrokové sadzby zasiahli do výsledkov poisťovacieho biznisu či do biznisu Precision Castparts, výrobcu komponentov pre lietadlá.



Čistý zisk Berkshire Hathaway však vzrástol o 82 % na 30,1 miliardy USD, k čomu prispelo výrazné zvýšenie hodnoty investičného portfólia konglomerátu, uviedla agentúra AP. Tržby klesli o 3 % na približne 63 miliárd USD, výsledok však prekonal očakávania trhov. Podľa analytika investičnej spoločnosti Edward Jones Jima Shanahana je takýto pokles vzhľadom na súčasnú situáciu v ekonomike a na trhoch mimoriadne dobrý. "Myslím si, že nenájdeme veľa firiem, ktoré by zaznamenali iba mierny pokles tržieb," povedal Shanahan.



Spoločnosť okrem toho v 3. kvartáli spätne odkúpila akcie za rekordných 9,3 miliardy USD. V 2. štvrťroku odkúpila akcie za 5,1 miliardy USD, čo znamenalo predchádzajúci rekord. Od začiatku tohto roka tak Buffettov konglomerát uskutočnil spätný odkup akcií v celkovej hodnote 16 miliárd USD. Navyše, odhaduje sa, že za minulý mesiac Berkshire Hathaway odkúpila svoje akcie minimálne za 2,3 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1870 USD)