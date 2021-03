Pandémia znížila vlani investície nemeckých firiem do výskumu a vývoja

Mníchov 12. marca (TASR) - Nemecké spoločnosti znížili vlani v dôsledku pandémie investície do výskumu a vývoja. Výrazný pokles zaznamenal najmä automobilový sektor. Uviedol to tento týždeň mníchovský ekonomický inštitút Ifo.



Podľa správy Ifo, ktorú zverejnila agentúra DPA, sa podiel investícií do výskumu a vývoja na celkových tržbách znížil vo všetkých sektoroch hospodárstva, najviac však v automobilovom priemysle. Celkovo tento podiel dosiahol vlani 3,2 %, zatiaľ čo priemer za roky 2016 až 2019 predstavuje 3,5 %. V automobilovom sektore, ktorý zvyčajne investuje obrovské prostriedky do výskumu a vývoja, dosiahol podiel týchto investícií na tržbách vlani 4,8 %. Za roky 2016 - 2019 pritom predstavoval 6,9 %.



Pokles výdavkov na výskum a vývoj zaznamenal dokonca aj farmaceutický sektor, aj keď iba mierny. Podiel týchto výdavkov na tržbách dosiahol 7 %, zatiaľ čo uvádzaný trojročný priemer predstavoval 7,2 %.



Ako však povedal Klaus Wohlrabe z Ifo, napriek súčasnej kríze viaceré firmy naďalej investujú nemalé peniaze do výskumu a vývoja. Napríklad strojársky a elektrotechnický priemysel, ktoré patria ku kľúčovým exportným sektorom, udržal podiel investícií na takmer stabilnej úrovni. Trojročný priemer predstavoval 4,2 %, pričom podiel výdavkov v minulom roku dosiahol 4,1 %.



V niektorých sektoroch sa podiel investícií do výskumu a vývoja na tržbách zvýšil. Patrí k nim textilný priemysel, kde podiel týchto investícií vzrástol z 2,1 % na 4,8 %.



Celkový pokles investícií nemeckých firiem do výskumu a vývoja sa odrazil aj na počte zamestnancov pracujúcich v týchto oblastiach. Podiel zamestnancov v nemeckých podnikoch pôsobiacich vo výskume a vývoji klesol vlani na 4,2 % v porovnaní s trojročným priemerom na úrovni 4,9 %.