Pandémia znížila vlani výdavky nemeckých spotrebiteľov o 3 %

Wiesbaden 22. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa odrazila na minuloročných spotrebiteľských výdavkoch v Nemecku. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Na niektoré produkty a služby sa však, naopak, výdavky v dôsledku pandémie zvýšili.



Destatis, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA, informoval, že celkové spotrebiteľské výdavky v Nemecku klesli vlani o 3 %. Mesačné výdavky sa znížili na v priemere 2507 eur, dodal. Na druhej strane na určité výrobky a služby Nemci výdavky zvýšili. Okrem potravín vzrástli ich výdavky napríklad na počítače, bicykle či renováciu bytu.



Za celkovým poklesom výdavkov sú protipandemické opatrenia, ktoré na určité obdobie obmedzili prístup do viacerých obchodov a zariadení. Pokles výdavkov však mohol byť výraznejší, ak by finančnú situáciu nemeckých domácností nevylepšili opatrenia vlády na podporu ekonomiky. Ich súčasťou bolo dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v 2. polroku 2020 či príspevok na dieťa.



Najprudší pokles spotrebiteľských výdavkov zaznamenal sektor pohostinských služieb. Výdavky v reštauráciách a na jednodňový turizmus klesli o 35 % na približne 102 eur na jednu domácnosť mesačne, dodal Destatis.