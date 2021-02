Pandémia znížila zisk amerických bánk v minulom roku o viac než 36 %

Washington 23. februára (TASR) - Zisk amerických bánk klesol v minulom roku o vyše 36 %, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu, ktorá prinútila banky vyčleniť vysoké rezervy na krytie úverových strát. Na druhej strane, záver roka bol pozitívny, keďže zisk bánk sa vo 4. kvartáli medziročne zvýšil. Uviedol to v utorok Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC).



Podľa údajov FDIC, ktoré zverejnila agentúra Reuters, dosiahol zisk amerických bánk v minulom roku 147,9 miliardy USD (121,80 miliardy eur). V porovnaní s rekordným rokom 2019 to predstavuje pokles o 36,5 %.



V poslednom kvartáli však zisk medziročne vzrástol o viac než 9 % na 59,9 miliardy USD. Umožnilo to zotavovanie ekonomiky, ktoré znížilo rozsah rezerv bánk vyčlenených na krytie prípadných úverových strát.



Podľa FDIC objem týchto rezerv dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 11,4 miliardy USD, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od roku 1995. V porovnaní s posledným kvartálom roka 2019 to znamená pokles o 76,5 %.



FDIC však zároveň upozornil, že problémy môžu bankám spôsobiť dlhotrvajúce nízke úrokové sadzby. Príjmy bánk z úrokov klesli už piaty kvartál po sebe a priemerná čistá úroková marža zotrvala vo 4. kvartáli na historickom minime.