Pandémia znížila zisk automobilky Geely vlani približne o tretinu

Peking 23. marca (TASR) - Čínska automobilka Geely Automobile Holdings zaznamenala za minulý rok pokles zisku zhruba o tretinu. Podobne ako v prípade iných automobiliek, aj predaj jej vozidiel zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Spoločnosť patriaca do portfólia koncernu Zhejiang Geely Holding Group, ktorý kontroluje švédsku firmu Volvo Cars a investoval aj do nemeckého Daimleru, oznámila za minulý rok zisk 5,53 miliardy jüanov (712,79 milióna eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 32 %. Výsledok je však lepší, než očakávali niektorí analytici, ktorí odhadovali zisk na úrovni iba 4 miliardy jüanov.



Tržby klesli o 5 % na 92,11 miliardy jüanov. Čo sa týka predaja, v roku 2020 predala spoločnosť celkovo 1,32 milióna vozidiel, v roku predtým to bolo zhruba 1,36 milióna. V tomto roku očakáva automobilka predaj približne 1,53 milióna vozidiel.



Geely zároveň uviedla, že spolu so svojou materskou firmou Zhejiang Geely vytvoria spoločný podnik na výrobu elektrických vozidiel a uvedú na trh novú značku Zeekr, informovala agentúra Reuters. Firmy do spoločného podniku zainvestujú približne 2 miliardy jüanov, pričom Geely Automobile v ňom bude vlastniť 51-percentný podiel.



(1 EUR = 7,7582 CNY)