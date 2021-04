Pandémia zrazila tržby britských aerolínií easyJet zhruba o 90 %

Londýn 14. apríla (TASR) - Britská letecká spoločnosť easyJet oznámila za prvý polrok súčasného obchodného roka prepad tržieb na približne desatinu v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla najmä do cestovného ruchu a leteckej dopravy.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za šesť mesiacov obchodného roka 2020/2021, teda za obdobie od októbra do konca marca, zaznamenala tržby na úrovni približne 235 miliónov libier (271,06 milióna eur). V porovnaní s prvým polrokom predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles zhruba o 90 %.



Tržby z osobnej prepravy dosiahli 165 miliónov libier, čo predstavuje medziročný pokles o 91 %. Spoločnosť prepravila za 6-mesačné obdobie 4,1 milióna cestujúcich, o 89 % menej než v prvom polroku obchodného roka 2019/2020. Klesli aj vedľajšie príjmy, a to o 87 % na približne 70 miliónov libier.



Napriek nepriaznivým výsledkom letecká spoločnosť uviedla, že polročné údaje sú o niečo lepšie než predpokladala. Navyše, aj denný rozsah spaľovania hotovosti za druhý kvartál bol miernejší než sa pôvodne čakalo.