Pandémia zrazila zisk japonskej automobilky Mazda o vyše 80 %

Tokio 14. mája (TASR) - Japonská automobilka Mazda oznámila za skončený obchodný rok 2019/2020 pokles čistého zisku o vyše 80 % a prevádzkového zisku zhruba o polovicu na 8-ročné minimum. Výsledky výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla do aktivity firmy v posledných mesiacoch jej obchodného roka.



Automobilka informovala, že za obchodný rok 2019/2020, ktorý sa skončil v marci, zaznamenala čistý zisk 12,13 miliardy jenov (104,32 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 80,8 %. Výsledky ovplyvnil najmä posledný kvartál, keď v dôsledku pandémie firma zaznamenala stratu 20,3 miliardy jenov.



Celoročné tržby dosiahli 3,43 bilióna jenov. Oproti roku 2018/2019 tak klesli o 3,8 %.



Prevádzkový zisk predstavoval 43,6 miliardy jenov. To je o 47 % menej než v predchádzajúcom obchodnom roku a zároveň najnižšia hodnota od obchodného roka 2011/2012.



Výsledok bol napriek tomu stále lepší, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s poklesom prevádzkového zisku až na 25,7 miliardy jenov.



V dôsledku tohto vývoja spoločnosť oznámila, že nezverejní prognózu zisku na súčasný obchodný rok. Zároveň potvrdila, že sa obrátila na banky so žiadosťou o úvery s cieľom čiastočne zmierniť výpadky spôsobené prepadom dopytu po autách. Zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters už minulý týždeň uviedli, že Mazda požiadala tri japonské veľkobanky, ale aj ďalšie inštitúcie o úvery v hodnote 300 miliárd jenov.



Karanténne opatrenia v USA znemožnili firme predávať autá na tomto trhu, ktorý je najväčším pre japonskú automobilku. Aj autá dovezené z Japonska sú zablokované v amerických prístavoch. Tie pritom Mazda potrebuje predať ešte predtým, než sa produkcia v Japonsku vráti na pôvodnú úroveň.



Niektorí analytici odhadujú, že celosvetový predaj áut by mohol tento rok klesnúť až o tretinu. Navyše, zotavovanie bude pomalé a nestabilné, keďže očakávané ďalšie straty pracovných miest a slabšie mzdy budú zasahovať do výdavkov spotrebiteľov.



(1 EUR = 116,28 JPY)