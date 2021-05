Pandémia zvýšila počet seniorov využívajúcich internet

Bratislava 31. mája (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zvýšila počet seniorov využívajúcich internet. Najnovšie dáta Eurostatu naznačujú, že dve tretiny dôchodcov posielajú e-maily a čítajú online spravodajstvo. Vo výraznejšej miere ľudia nad 65 rokov vyhľadávajú informácie o zdraví. Takisto zhruba 40 % dôchodcov využíva služby internetbankingu. Vyplýva to z analýzy Lenky Buchlákovej zo spoločnosti FinGO.sk.



"Dôchodcovia čoraz viac inklinujú k nákupom cez internet. Za posledné tri mesiace zrealizovalo nákup cez internetový obchod 27 % ľudí nad 65 rokov," vyčíslila analytička. Ako doplnila, najčastejšie takto seniori nakupujú oblečenie vrátane toho športového či obuvi. Tretina dôchodcov tiež uviedla, že online nakupuje lieky a potravinové doplnky či nábytok a bytové doplnky.



U dôchodcov sa tiež dostáva do popredia chatovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré boli najmä počas lockdownu náhradou za obmedzený sociálny kontakt s rodinou. Viac ako dve tretiny seniorov vyhľadávali informácie o zdraví, a to najmä o ochorení COVID-19.



"Len necelé tri percentá seniorov sa na internete vzdelávajú prostredníctvom rôznych online kurzov. Mnohí však uvádzajú, že prešli z klasických tlačených spravodajských médií na tie elektronické," dodala Buchláková.



Zhruba tretina slovenských dôchodcov však stále nevyužíva internet takmer vôbec. "Tí, ktorí ho využívajú, uvádzajú, že sú online každý deň," podotkla analytička na margo periodicity využívania internetu seniormi a dodala, že zhruba 28 % seniorov je online aspoň raz za týždeň.



V rámci Európskej únie (EÚ) je najvyšší podiel online seniorov v Dánsku, kde podľa najnovších štatistík využíva internet 94 % ľudí vo veku od 65 do 74 rokov. Za Dánskom nasleduje Luxembursko a Švédsko (obe 91 %), Holandsko (90 %) a Fínsko (88 %). Naopak, iba 25 % ľudí vo veku 65 – 74 rokov v Bulharsku používalo internet za posledné tri mesiace, za nimi nasleduje Chorvátsko (28 %) a Grécko (33 %).