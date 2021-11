Pandémia zvýšila stratu aerolínií EasyJet na viac než miliardu libier

Londýn 30. novembra (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet oznámila za skončený obchodný rok 2020/2021 zvýšenie straty nad 1 miliardu libier. Dôvodom je pokračovanie pandémie nového koronavírusu, ktorá znížila počet cestujúcich a objem tržieb o viac než polovicu.



EasyJet informoval, že za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil 30. septembra, zaznamenal upravenú stratu pred zdanením na úrovni 1,14 miliardy libier (1,35 miliardy eur). V predchádzajúcom obchodnom roku evidovali aerolínie upravenú stratu 835 miliónov libier.



Celkové tržby dosiahli 1,46 miliardy libier. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená pokles o 52 %. Vývoj tržieb výrazne ovplyvnili počty cestujúcich. Ich počet klesol za skončený obchodný rok o 58 % na 20,4 milióna a tržby v tomto segmente klesli o 57 % na 1 miliardu libier.



Dôvodom je, že v 1. polroku predchádzajúceho obchodného roka, teda od októbra 2019 do konca marca 2020, pandémia nového koronavírusu prepravu cestujúcich a výsledky firmy ešte neovplyvnila. Obchodný rok od októbra 2020 do konca septembra 2021 bol však celý pod vplyvom pandémie.



Spoločnosť očakáva, že na predpandemickú kapacitu sa dostane najskôr v poslednom kvartáli roku 2022. Detailnejšiu prognózu na budúci obchodný rok však nezverejnila.



(1 EUR = 0,84583 GBP)