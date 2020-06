Pandémia zvýšila stratu najväčších ruských aerolínií Aeroflot

Moskva 2. júna (TASR) - Ruská letecká spoločnosť Aeroflot oznámila za 1. kvartál zvýšenie čistej straty o takmer 43 %. Už doteraz nepriaznivú situáciu najväčších ruských aerolínií ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu, ktorá ochromila leteckú dopravu.



Aeroflot v utorok informoval, že za prvé tri mesiace roka zaznamenal čistú stratu 22,48 miliardy rubľov (290,30 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená stratu o 42,8 % vyššiu.



Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 13,05 miliardy rubľov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 38,8 %. Spoločnosť však uviedla, že "už v blízkej budúcnosti počíta s postupným zotavením trhu".



Analytici zo spoločnosti VTB Capital očakávajú, že za celý rok 2020 klesne EBITDA o 41 % na zhruba 100 miliárd rubľov. Už v budúcom roku by však podľa nich mohol tento zisk prekonať úroveň roka 2019.



V rámci 1. štvrťroka sa situácia pre Aeroflot a ďalšie aerolinky zhoršila najmä v marci, keď sa začali zavádzať opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Za daný mesiac klesol počet prepravených cestujúcich o vyše tretinu a za celý 1. kvartál o 12,3 %.



(1 EUR = 77,4378 RUB)