Pandémia zvýšila vlani vývoz nemeckého piva do Británie o štvrtinu

Berlín/Londýn 19. apríla (TASR) - Predaj nemeckého piva v Británii zaznamenal v minulom roku výrazný rast. Veľkou mierou k tomu prispela pandémia nového koronavírusu. Informovala o tom asociácia nemeckých pivovarov VAB.



Ako VAB uviedla pre agentúru DPA, v roku 2020 vyviezla do Británie 699.000 hektolitrov alkoholického piva. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast približne o 25 %. Britské hostince a reštaurácie boli pre pandémiu zatvorené, v nich sa však nemecké pivo príliš nepredáva. Na druhej strane supermarkety ostali otvorené a v nich sa predaj piva zvýšil. Vďaka tomu rástol aj predaj nemeckého piva.



Rast vývozu tohto produktu z Nemecka do Británie sa pritom zvyšuje už niekoľko rokov, uviedol pre DPA šéf VAB Rodger Wegner. "Vývoz alkoholického piva z Nemecka do Británie sa v posledných piatich rokoch vyvíjal mimoriadne dobre," povedal Wegner s tým, že napríklad v roku 2015 exportovali nemecké pivovary do Británie 409.000 hektolitrov piva.



Britský trh je dôležitý aj pre nemecké nealkoholické pivo. "Čo sa týka nášho nealkoholického piva, Británia je jednoznačne najväčším trhom," povedal Wegner.



Aj keď vývoz tohto piva do Británie v minulom roku klesol zo 169.000 na 151.000 hektolitrov, na celkovom nemeckom vývoze piva do Británie sa podieľalo takmer pätinou (18 %). Na celkovom vývoze piva z Nemecka do ostatných krajín sa nealkoholické pivo podieľa približne 6 %.